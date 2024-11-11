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藝術大師李元慶台星藝術交流重要推手 同濟會攜手搭建舞台

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
黃玉梅（右一）為推動台灣、新加坡兩國藝術交流，近日在旅星影人陳明利協助下，陪同兩地知名藝術家拜會台灣駐新加坡代表童振源，並敲定將先後在新、台各舉辦一場大型書畫藝術交流展。圖／黃玉梅提供
黃玉梅（右一）為推動台灣、新加坡兩國藝術交流，近日在旅星影人陳明利協助下，陪同兩地知名藝術家拜會台灣駐新加坡代表童振源，並敲定將先後在新、台各舉辦一場大型書畫藝術交流展。圖／黃玉梅提供

台灣國際同濟會竹苗區副主席、新竹祥鈺同濟會創會長黃玉梅為推動台灣、新加坡兩國藝術交流，近日在旅星影人陳明利協助下，陪同兩地知名藝術家拜會台灣駐新加坡代表童振源，並敲定將先後在星台各舉辦一場大型書畫藝術交流展。

黃玉梅說，童振源上周在官邸親自接待了台灣國寶級藝術大師李元慶、新加坡大慈善家黃馬家蘭、新加坡國寶級美術大師鄧文章、新加坡藝術學院（NAFA）林保德博士等人，其中定居新竹的藝術大師李元慶，也是台、星藝術交流的重要推手之一。　

黃玉梅說，童振源在會中指出，新加坡作為多元文化匯聚的國際舞台，長期致力於促進各國文化的交流與融合。新加坡與台灣在文化藝術領域擁有廣泛的合作空間，尤其在展示中華文化精髓方面，兩地可攜手合作、共同推動，他以讚許李元慶大師的書畫藝術融匯傳統與創新，獨具特色，將「漢字美學」帶入國際視野，具有深遠意義。童振源並期望通過此次會晤，能進一步加強兩地文化藝術的合作，為新加坡、台灣乃至全球觀眾帶來豐富的文化體驗。　

定居新竹的李元慶大師是台灣書畫藝術的傑出代表，四十餘年來致力於書法與繪畫的創作與精進。他在漢字書法基礎上創作出「精靈繪畫」與瓷雕，作品融合中華書畫的傳統精神與當代視覺語彙，賦予漢字深層美學新的表現形式。　

黃玉梅強調，同濟會長期以來致力於推動台灣的公益與文化交流，期望透過此次活動，讓更多台灣藝術家和作品在國際間發光發熱。未來同濟會將積極促進兩地的藝術合作，為台灣藝術家搭建國際舞台，讓中華文化在國際間獲得更大迴響。　

黃玉梅也感謝新加坡「亞洲保險天后」陳明利的鼎力支持，在她及童代表與兩國藝術家協助下，已敲定明年先後在星、台各舉辦一場大型書畫藝術交流展，新加坡的展覽四月下旬率先登場，隨後移師台灣展出。

新加坡 童振源 藝術家

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