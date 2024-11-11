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北苗市場啟動美學改造爆衝突 公所協調確保安全

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
北苗市場日前施工北側無障礙動線斜坡平台，疑影響到攤商進貨爆衝突，公所協調確保安全盡速施工。記者范榮達／攝影
北苗市場日前施工北側無障礙動線斜坡平台，疑影響到攤商進貨爆衝突，公所協調確保安全盡速施工。記者范榮達／攝影

25年歷史的苗栗市北苗公有零售市場最近啟動美學改造，日前施工北側無障礙動線斜坡平台，疑因影響到攤商進貨引發衝突；市公所緊急介入協調，雙方達共識，確保安全下盡速施工，期待完工後升級市場購物環境。

北苗市場1999年底開幕，地方建議優化，包括提升市場與周邊交通機能、動線，改善光亮、通風、整潔、倉儲、裝卸貨能力及友善休憩設施服務，經濟部補助市集美學導入及示範攤舖改造計畫300萬元，陸續施工中。

未料廠商近月施作北側無障礙動線斜坡平台，先遭抱怨影響部分攤商生意停工，公所協調後才復工；莊姓計畫負責人6日上午協同陳姓文創青年到北苗市場，分送相關調查資料及照片，陳卻遭一名攤商出5拳毆打胸部，莊擋在中間才罷手，陳傷勢無礙。

不過此衝突在社群發酵，苗栗市公所主任秘書杜英嘉介入協調，他說，被控出拳的攤商表示平台工程影響進貨，僅是爭論時出手較用力並無打人，陳姓青年未報警，但盼以後避免類似事件。

杜英嘉說，雙方有共識，施工團隊6日後已正常進場施工，預計1、2周完成平台工程。公所也期待後續改善措施及5個示範攤舖，能帶動更多攤商加入，提升北苗市場購物環境舒適美感及友善度。

攤商 苗栗市

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苗栗市北苗市場導入美學改造爆衝突 公所協調施工安全

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