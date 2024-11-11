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傳中央屬意輕軌設計 桃捷橘線地方拚採中運量系統

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府推動捷運橘線，地方盼爭取中運量系統，並將平鎮龍潭線併入橘線推動一車到底。圖為捷工局先前步行踏勘。圖／桃園市捷工局提供
桃園市政府推動捷運橘線，地方盼爭取中運量系統，並將平鎮龍潭線併入橘線推動一車到底。圖為捷工局先前步行踏勘。圖／桃園市捷工局提供

桃園市政府推動捷運橘線進入可行性研究階段，但傳出交通部屬意採用輕軌設計，地方企盼爭取中運量系統。市府回應，會以採中運量系統的目標努力，預計明年1月完成期中報告書後，上半年到地方辦說明會。

捷運橘線列為桃園捷運二期路網，整合桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線2條路線，總長約29公里，沿線可串聯龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭等6個行政區。

市議員黃敬平說，桃捷橘線運量密度逾6千人，服務總人口達160萬人，占全市逾半人口，符捷運中運量標準；中央雖盼採輕軌設計，但桃園至中壢平鎮的道路狹小，輕軌車速又慢，無論高架或輕軌民眾都不會接受。

黃敬平也提到，考量南北平衡發展，建議在龍潭設捷運機廠，可配合平鎮高中南側農業區及新的平鎮行政中心整體開發，也能方便民眾前往平鎮車站、中壢工業區及桃園藝文園區等地。

市長張善政說，橘線行經路線多為發展快人口稠密區，加上未來桃竹苗大矽谷計畫及龍科三期計畫，在交通規畫確須有配套措施，市府將以採中運量系統為目標。

捷工局長劉慶豐說，市府今年1月完成橘線路線踏勘，持續邀相關單位開會整合意見，已依整體環境、經費及道路條件進一步評估推動中運量系統可行性，預計明年1月期中報告出爐，規畫4年後能獲中央核定執行。

捷運 桃園 輕軌

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