桃園青年設計展87作品開展 蘇俊賓：激盪設計創作火花

2024桃園青年設計展暨國際設計論壇今天在中壢區桃園會展中心登場，展示國際設計師、桃園在地大專院校、高中職學校師生及台灣新銳設計師團隊共87件作品，副市長蘇俊賓說，此為桃園舉辦2026年台灣設計展暖身，讓桃園設計能量更多發揮。

這項青年設計論壇活動現場展示的87件設計作品， 由新加坡、日本、義大利、越南的設計師，還有桃園8所在地大專校院和高中職師生、新銳設計師177人創作，活動聚集英、美、日及越南各國講者以「設計未來．未來青年」主題分享設計理念。

蘇俊賓表示，桃園市今年第一次嘗試舉辦青年設計展暨國際設計論壇，來自美國、新加坡、英國、越南、義大利、日本等國家設計師、建築師參與這次論壇，與桃園青年一起交流、激盪出更多火花，這是重要的一步，希望用全生命週期看待桃園設計能量，創造更多場域，為桃園2026年台灣設計展暖身，引入更多國際能量與國際學界資源，讓桃園設計能量更多發揮。

英國Celia總監以「英國倫敦建築參觀日之影響力和影響範圍」為題分享Open City演變、政府及企業間的夥伴合作關係；美國籍講者Andrew則以「創造與重塑-在美學不滿時代中的設計」為主題，分享透過設計改善當地的塑料環境汙染問題。

國際設計論壇論壇外，現場展出國內外設計作品，包括有130年歷史的日本建築師事務所三菱地所首席建築師藤貴彰，展出融入利用義大利麵與咖啡渣等廢棄物轉換成循環材料，製作「威尼斯茶屋」等5件作品；新加坡Hiverlab公司執行長兼創始合夥人Yuan E.運用虛擬實境技術，將新加坡樟宜機場瀑布呈現在民眾眼前。