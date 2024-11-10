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中大紅襪棒球打擊練習場啟用 自組聯盟打造張善政按讚

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）、中大校長蕭述三（右）簽名見證，為中大紅襪棒球學校打擊場揭牌啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）、中大校長蕭述三（右）簽名見證，為中大紅襪棒球學校打擊場揭牌啟用。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區的中央大學教授和社區成員自籌超過1200萬經費，在中大附近空地打造棒球打擊場，市長張善政今天上午出席中大紅襪棒球學校打擊場揭牌啟用、表示，中大紅襪聯盟成員自力完成打擊場，不依賴政府資助，將提供棒球愛好者全天候打擊練習，期待未來球隊有更好表現。

中大紅襪聯盟創隊總教練暨中央大學化材系教授劉正毓喜愛棒球，號召校內喜愛棒球教職員提供孩子打棒球運動，從起初6、7日到10幾人加入，該聯盟迄今共35到40支隊伍、總共隊員450人，成員甚至從桃園分散到新北市，在該盟成員提供中大附近一塊空地，該聯盟透過成員自籌超過1200萬元經費，完成中大紅襪棒球聯盟打擊場啟用。

張善政表示，桃園從U12到U18的棒球代表隊，在國際賽都是世界級表現，歸功像中大紅襪棒球隊的基層棒球隊扎實打下基礎，中大紅襪聯盟棒球打擊場，沒用到市府資源，都靠自己和親友募款完成，令人欽佩，市府將持續提供各項體育運動支援，攜手社區推動體育發展。

劉正毓表示，他在美國帶過小朋友打棒球，知道美國棒球發展系統，中大很多教職員的孩子暑假想從事棒球運動，他因緣際會推動中大紅襪聯盟，經費自給自足平均分攤，起初在中大球隊上課或未使用，周六或周日讓小朋友練習，現在3、40支隊伍，打聯盟賽之外、也參加外面比賽，聯盟採家庭共同參與，爸爸、媽媽參與串聯起來，一起組織訓練，帶動棒球運動。

市議會議長邱奕勝表示，棒球一直是桃園的強項運動，從少棒、青少棒到職棒，各項賽事成績始終表現亮眼，中大紅襪聯盟棒球打擊場落成，未來讓喜愛棒球的市民有專業訓練空間，未來球隊表現更好。

桃園市長張善政（左三）、中大校長蕭述三（右二）等人為中大紅襪棒球學校打擊場揭牌啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）、中大校長蕭述三（右二）等人為中大紅襪棒球學校打擊場揭牌啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）與中大紅襪棒球學校小朋友，見證打擊場揭牌啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）與中大紅襪棒球學校小朋友，見證打擊場揭牌啟用。記者曾增勳／攝影

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