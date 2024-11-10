日月光中壢廠飄白煙 環保局：跳電釀氮氣設備異常

日月光中壢廠周邊民眾今天發現廠內飄出大量白煙，桃園市環保局表示，廠方說明，因台電跳電導致廠內製造氮氣設備異常，大量液態氮與空氣結合產生煙霧現象，中午時段已排除。

有民眾在臉書Facebook社群發文指出，桃園市中壢區長興街上午飄出大量白煙，居民見白煙是從日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司廠內飄出，發文指出「日月光疑似氣體外洩，長興街一片白茫茫」，也有民眾質疑「內壢怎麼了？這煙從日月光方向冒出來，會不會有問題啊？」

桃園市政府環保局上午9時17分接獲民眾通報，隨即派稽查人員到現場，並會同廠方人員入場稽查，廠方人員表示，大約上午7時台電跳電，導致廠內製造氮氣設備異常，以致大量液態氮與空氣結合產生煙霧現象，現場及周界巡視沒有聞到明顯異味散布。

環保局指出，這起事件因靠近民宅，廠方人員已指派人員進行道路交管，另調查相關液態氮是供應廠方低溫作業使用，根據廠方人員表示，已在中午時段排除相關情形，但市府仍會請業者加強自主管理。