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中壢一條路白霧茫茫看不清 竟是日月光氮氣外洩惹禍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
日月光半導體中壢廠附近的中壢長興路突然冒出大量白色霧氣，民眾恐慌檢舉。圖／市府環保局提供
日月光半導體中壢廠附近的中壢長興路突然冒出大量白色霧氣，民眾恐慌檢舉。圖／市府環保局提供

桃園市中壢區長興路後方今天上午突然出現「白色霧茫茫」引起恐慌，民眾檢舉日月光半導體中壢廠外洩白煙，市府環保局稽查發現該廠製造氮氣設備異常，大量液態氮氣外洩，與空氣結合產生白色煙霧，該局表示，氮氣雖非列管毒性化學物質，仍是化學物質，民眾應盡量避開。

日月光半導體中壢廠附近的中壢長興路突然冒出大量白色霧氣，民眾將長興路外白霧茫茫照片PO文指「長興街一片白 ，日月光疑似氣體外洩」。引起當地居民恐慌，有的網友批評，真的很危險，完全看不到來車，日月光應派人交管，也有網友說，不論氣體有無害處，都是安全氣慮，里長應出面協調。

市府環保局表示，該局今天上午接獲民眾陳情，「中壢長興路後方，日月光中壢廠產生白煙」，該局稽查人員至現場稽查，廠方人員表示台電上午7時跳電，廠內製造氮氣設備異常，大量液態氮外洩，與空氣結合產生煙霧現象，現場及周界巡視未嗅得明顯異味散布。

該廠白色氣散布靠近民宅，日月光廠方人員派人員進行道路交管，另查該液態氮是廠方供應低溫作業使用，環保局表示，日月光中壢廠意外在中午排除，，該氣體雖非列管毒性化學物質，屬化學物質，密閉空間會危害人體，外面空間吸多仍對人體不好，該局要求日月光廠方今後務必加強自主管理，避免氣體外洩引起民眾恐慌，否則依規定處分。

日月光半導體中壢廠附近的中壢長興路突然冒出大量白色霧氣，民眾檢舉。圖／取自臉書「內壢大小事」
日月光半導體中壢廠附近的中壢長興路突然冒出大量白色霧氣，民眾檢舉。圖／取自臉書「內壢大小事」
日月光半導體中壢廠附近的中壢長興路突然冒出大量白色霧氣，民眾恐 慌檢舉。圖／市府環保局提供
日月光半導體中壢廠附近的中壢長興路突然冒出大量白色霧氣，民眾恐 慌檢舉。圖／市府環保局提供

中壢 氮氣 環保局

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