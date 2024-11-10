中壢一條路白霧茫茫看不清 竟是日月光氮氣外洩惹禍

桃園市中壢區長興路後方今天上午突然出現「白色霧茫茫」引起恐慌，民眾檢舉日月光半導體中壢廠外洩白煙，市府環保局稽查發現該廠製造氮氣設備異常，大量液態氮氣外洩，與空氣結合產生白色煙霧，該局表示，氮氣雖非列管毒性化學物質，仍是化學物質，民眾應盡量避開。

日月光半導體中壢廠附近的中壢長興路突然冒出大量白色霧氣，民眾將長興路外白霧茫茫照片PO文指「長興街一片白 ，日月光疑似氣體外洩」。引起當地居民恐慌，有的網友批評，真的很危險，完全看不到來車，日月光應派人交管，也有網友說，不論氣體有無害處，都是安全氣慮，里長應出面協調。

市府環保局表示，該局今天上午接獲民眾陳情，「中壢長興路後方，日月光中壢廠產生白煙」，該局稽查人員至現場稽查，廠方人員表示台電上午7時跳電，廠內製造氮氣設備異常，大量液態氮外洩，與空氣結合產生煙霧現象，現場及周界巡視未嗅得明顯異味散布。