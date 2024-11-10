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智邦進駐新竹縣AI智慧園區 楊文科：飛得最快的一支箭

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
智邦科技總部今天進駐新竹縣AI智慧園區，成為第一家在AI園區營運的科技大廠。記者胡蓬生／攝影
智邦科技總部今天進駐新竹縣AI智慧園區，成為第一家在AI園區營運的科技大廠。記者胡蓬生／攝影

智邦科技總部今天進駐新竹縣AI智慧園區，成為第一家在AI園區營運的科技大廠，率先帶人500個職缺，縣長楊文科與智邦董事長黃國修等人上午共同揭牌，並在總部門口植下樟樹；楊文科強調AI園區是縣府重大政策「五支箭」之一，也是跑得最快的一支箭。

智邦指出，AI園區總部整體建築空間包括地下2層、地上8層，總樓地板面積5萬2490平方公尺，開幕啟用後，將成為智邦創新技術產品研發測試生產基地，發展未來AI資料中心基礎建設所需的先進技術方案。

智邦董事長黃國修強調，華爾街研究報告顯示，包括雲端、智慧科技服務商投入的資本，2020年第一季約200億美金，今年第一季已增至530億美金，另外，算力中心的建置也由500多座增至近千座。AI產業的發展已是重要趨勢，也將成為日常生活中不可或缺的一塊拼圖。

他指出，目前各地的算力中心面臨一些大挑戰，包括散熱、耗能及架構擴融等問題，智邦希望以自身強項，思考如何幫助這些算力中心解決問題，成為可永續經營及穩健的資料中心。

縣府指出，竹縣規畫的AI智慧園品2019年11月獲中央核定設置，總面積12.61公頃，2021年8月園區道路、5大管線及2公頃公園等公共設施都已完工。AI智慧園區4家大廠將陸續建廠完成並營運，估計可為縣民創造4000個就業機會，園區年產值逾千億元。

智邦總部開幕儀式，上午由黃國修、楊文科、聯電前榮譽副董宣明智、智邦副董事長韋秋霞、總經理石軍及外籍合作公司夥伴6人共同揭牌及植栽台灣本土樟樹。

縣府產發處表示，除智邦今天宣布正式營運，普生公司興建的廠房已取得使用執照，緯創資通預計年底完工，兩家大廠都預計在明年第一季啟用；義隆電子預計2026年完工、2027年啟用。

智邦科技總部今天進駐新竹縣AI智慧園區，成為第一家在AI園區營運的科技大廠。記者胡蓬生／攝影
智邦科技總部今天進駐新竹縣AI智慧園區，成為第一家在AI園區營運的科技大廠。記者胡蓬生／攝影
智邦科技總部今天進駐新竹縣AI智慧園區，成為第一家在AI園區營運的科技大廠。記者胡蓬生／攝影
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新竹 楊文科 美金

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