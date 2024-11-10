苗栗市北苗市場導入美學改造爆衝突 公所協調施工安全

25年歷史的苗栗市北苗公有零售市場最近啟動美學改造，日前施工北側無障礙動線斜坡平台，爆發爭議後來並發生衝突，公所緊急介入協調，雙方達成共識，確保安全的前提盡速施工。

苗栗市北苗市場1999年底開幕，地方建議優化，包括提升市場與周邊交通機能、動線，改善光亮、通風、整潔、倉儲、裝卸貨能力，及提升休息區、長者等友善設施服務，經濟部補助市集美學導入及示範攤舖改造計畫300萬元，11月6日上午施工卻爆發衝突。

這項計畫陸續施工中，但因北側無障礙動線斜坡平台，一度遭抱怨影響部分攤商生意停工，公所協調後才復工，未料，​莊姓計畫負責人6日上午協同陳姓文創青年到北苗市場，分送相關調查資料及照片，莊、陳說，大部分的攤商都表達感謝，唯有一名攤商出5拳毆打陳，莊擋在中間才罷手。

陳當時沒有報案，指遭毆打的胸部，還會微痛，應該沒有大礙，但事件在社群發酵，苗栗市公所主任秘書杜英嘉8日到北苗市場了解，被控出拳的攤商表示平台工程影響進貨，僅是爭論時，出手比較用力，並沒有打人，陳則希望以後避免類似的事件。

杜英嘉說，雙方有共識，施工團隊也於6日後，正常進場施工，並沒有再爆發衝突，平台工程預計1、2周就可以完工，公所也期待後續改善措施及5個示範攤舖，能夠帶動更多攤商加入，提升北苗市場購物環 境美、舒適及友善度。