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桃捷橘線行經6行政區 地方盼爭取中運量系統

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府推動捷運橘線，地方盼爭取中運量系統，並將平鎮龍潭線併入橘線推動一車到底。圖為捷工局先前步行踏勘。圖／桃園市捷工局提供
桃園市政府推動捷運橘線，地方盼爭取中運量系統，並將平鎮龍潭線併入橘線推動一車到底。圖為捷工局先前步行踏勘。圖／桃園市捷工局提供

桃園市政府推動捷運橘線，傳出交通部屬意採用輕軌設計，地方則盼爭取中運量，並將平鎮龍潭線併入橘線推動一車到底。市府回應，會以採用中運量系統為目標，期程、路線正在規畫中，也會朝合併平鎮龍潭線的目標努力。

桃捷橘線去年啟動可行性研究案招標，今年1月完成發包，預計年底期中報告出爐，規畫4年後能獲得中央核定通過。

議員黃敬平表示，桃園中壢平鎮線運量密度超過6000人，又行經龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭等6區，服務總人口高達160萬人，占全市逾半數人口，符合捷運中運量標準；交通部雖盼採輕軌設計，但不同意輕軌地下化，桃園至中壢平鎮的市區道路狹小，輕軌車速又慢，無論是高架或輕軌都不會被民眾接受。

黃敬平也提到，原本橘線二階段路網規畫的銜接點，位於平鎮區中豐路、關爺西路口，未來要到平鎮車站就需要再換車搭一站才能抵達，對平鎮山仔頂及龍潭民眾相當不便也不合理。

他說，考量平鎮區位優勢及通往南北平衡發展，捷運橘線應串聯桃園中壢線與平鎮龍潭線一併推動，並將捷運機廠設在龍潭，配合平鎮高中南側農業區及新的平鎮行政中心整體開發，才能帶動平鎮周邊發展，也方便民眾前往平鎮車站、中壢工業區及桃園藝文園區等地。

市長張善政回應，橘線行經路線多為發展快速且人口稠密的區域，加上未來桃竹苗大矽谷計畫及龍科三期計畫，在交通規畫上確實須有配套措施，因此市府將以採用中運量系統為目標。

捷工局長劉慶豐表示，已依整體環境、經費及道路條件進一步評估推動中運量系統可行性，橘線是否整合桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線，也正進行可行性研究；市府今年1月完成橘線路線踏勘，持續邀請相關單位開會整合意見，預計明年1月完成期中報告後召開地方說明會說明初步規畫。

桃園市政府推動捷運橘線，地方盼爭取中運量系統，並將平鎮龍潭線併入橘線推動一車到底。圖為橘線路線規畫圖。圖／桃園市捷工局提供
桃園市政府推動捷運橘線，地方盼爭取中運量系統，並將平鎮龍潭線併入橘線推動一車到底。圖為橘線路線規畫圖。圖／桃園市捷工局提供

中壢 桃園 輕軌

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