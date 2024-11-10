苗栗市嘉盛地區二次農地重劃？ 縣市共識先調查意見
苗栗市嘉盛地區阡陌良田，但許多縱橫農路寬僅2.5公尺，苗栗縣政府、苗栗市公所最近達成共識，調查地主意願辦理二次農地重劃，不過，一些地主認為徵收阻力大，農路灌溉圳加蓋可行性較高。
嘉盛地區在後龍溪畔平原，也是苗栗市米倉，市長余文忠爭取辦理二次農地重劃，希望縣府能夠協助，他說，嘉盛地區於1970年辦理農地重劃，重劃區內的農路設計，為減少農友負擔，許多寬僅2.5公尺，已不符合現代需求。
余文忠指出，農業機械逐漸大型化，農路難以滿足現代農業，及重劃區內農家、居民交通需求，公所爭取二次農地重劃，未來國土計畫鄉村地區，有希望讓嘉盛有發展機會，吸引青農返鄉。
縣府地政處長賴偉君說，二次農地重劃縣內也有先例，主幹道寬7公尺，主要農路寬6公尺，一般農路寬4至5公尺，徵收或捐地方式取得用地，但必須先釐清範圍，才能設算費用。
縣長鍾東錦則認為二次農地重劃，農路雖然變寬，但農地還是只能農地使用，因此必須相當審慎，公所應先辦理地主意願調查參考，如果獲得地主支持，地政處等相關單位協助公所後續推動。
余文忠同意先徵詢地主的意見，部分地主認為農路拓寬有助於地方發展，不過，他們說，徵收用地大費周章，地主眾多意見紛歧，推動二次農地重劃恐怕阻力重重，不如就農路兩側水路加蓋，路寬足供2輛轎車會車，比較符合實際。
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