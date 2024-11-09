英文還是客語？桃園路牌出現整串英文字 民眾「霧煞煞」看不懂

近期有民眾發現，桃園市的道路路牌在原有綠底白字配上中文及英文拼音牌面上，出現一個白底黑字的新牌面，且上面是一串看不太懂的英文字。桃園市交通局回應，該牌面為客委會去年要求客語族群重點縣市優先更新客語標註作業，目前桃園路續完成32面。有客家民眾表示，第一眼完全認不出來，客語有自己的文字，拼音多數人不懂。

有民眾發現，中壢區延平路往平鎮方向的中壢區牌面，除了原本綠底白字外，又增加白底黑字的一串英文字母「Pinziin Ki」；而中壢區的牌面也出現「Zunglag Ki」；蘆竹區則是「Luzug Ki」。

考過客語中級認證的民眾表示，第一眼完全沒有出這是客語，以為是英文的音譯，若真的想用客語牌面，客語有客家的文字，真要設客語標誌應該要用客家字比較妥當，拼音可能多數人看不懂，對於客家文化推廣部認為有幫助。

也有民眾認為，2種英文的不同語言拼音，反而會讓外籍人士看得「霧煞煞」，問路也不會更加方便。

交通局表示，綠色的標誌牌面裡所使用的是通用羅馬拼音，額外增設的白色標誌牌面是客語譯音。客委會去年開始推動「客庄地名客語標注作業」計畫，增設目的是為了落實語言生活化和在地化，提升客語使用意識，故要求客語族群重點縣市優先更換牌面。

交通局說，桃園主要設置在區與區的交界，除龜山區以外皆有設置，花費約40萬元，桃園市於今年9月陸續派工施作完成32面，並預計於11月底將成果內容報客委會。

中壢工務段長說，目前中壢工務段轄區內共有3面牌面為客語標誌，分別為台1線的楊梅區增設「楊梅壢longmoilag」，及台15線、台61線的大園區增設「大坵園Taikiuian」。綠底白字牌面叫「地名標誌」，是道路交通標誌標線號誌設置規則第95條規定，而客語標誌則像一種附標，為輔助之用。

桃園市客家局表示，樂見客家元素融入日常生活環境，涵蓋範圍與表現方式都可以繼續討論。