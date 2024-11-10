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其人其事／林彥伶聘用更生人 活化古厝商機
苗栗縣更生陽光人本關懷協會總幹事林彥伶，多年前租下苑裡鎮鄭姓人家荒廢多年的百年古厝，翻修掛上「東里家風」招牌經營民宿，不僅成為劇組拍片首選之地，更以收容更生人及提供工作機會成為地方美談。
林彥伶與古厝有段特殊因緣，23年前，她因為經商失敗跑路到苗栗，因緣際會在古厝落腳，雖然聽過此處繪聲繪影的鬼故事，但心想「鬼都怕窮鬼」，與地主商量後，租下宅院，撿拾別人清運丟棄的磚瓦、門窗和桌椅，一點一滴地翻修；古厝活化後，常有劇組來此取景，當地居民也因擔任臨時演員能賺取微薄收入。
「東里家風」不僅是民宿與片場，同時還有手工餅乾烘焙坊，並提供各式農事工作與農產品銷售，員工多聘用在地的弱勢居民、中輟生和更生人，目前有20多名單身更生人跟林彥伶同住，最年長逾七旬，最年輕才20歲出頭。
在林彥伶的努力下，如今東里家風儼然已成為苗栗重要的觀光景點之一，最難人可貴的是其經營理念，也讓古厝內的暖心故事持續不斷地上演。
「我沒錢，但物資不缺，只要有困難都可以來找我。」今年65歲的林彥伶已達退休年齡，但她說餘生會繼續投入公益，感謝一路來很多好朋友提供資源支持，明年將規畫開闢食物銀行據點，讓弱勢家庭與街友也能有三餐溫飽。
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