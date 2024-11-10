竹市擬擴大風箏節 民代憂塞車加劇

2024新竹市國際風箏節短短2天參訪遊客破12萬名，創歷年新高，市府想加碼620萬元預算，擴大明年活動規模，但議員憂活動地點周邊道路與停車場已難應付龐大車流，市府決定恐讓問題雪上加霜；竹市府表示，經費正是整備停車場與接駁，改善交通。

新竹市國際風箏節今年以「Dragon Day」為主題，除各國風箏好手相聚競技，也有親子節目藝人與歌手輪番登台演出，而以無數風箏也成民眾爭相打卡的背景。

曾資程表示，市警局曾在國際風箏節專案報告指南寮地理環境辦活動胃納量不足，無法有效管理去化過多的車流前，不宜再增加活動項目，但市府明年還要增加620萬元預算擴大辦理。

曾資程說，就經濟學「邊際效用遞減法則」來看，第一次投入財貨或服務時邊際效用最大，但隨著財貨或服務增加，邊際效用會隨之遞減，最後變成負數，風箏節也適用這理論，確實不宜再增加活動項目。

產發處解釋，明年風箏節增加經費，主要集中在整備區外停車場，擴大接駁規畫，增設親子友善措施，以及提升遊客服務量能。國際風箏節自舉辦以來，參與人數逐年增加，不只是新竹指標性活動，據交通部觀光署明年推出的「台灣觀光100亮點」，新竹漁港也是新竹亮點。