康芮釀災 桃園復興山區近百戶至今沒電

康芮颱風上月過境，桃園復興山區上千戶停電，災後4天才恢復，目前還有近百戶未「來電」，議員認為山區樹木倒塌影響搶修，應在災前派人力機具上山預備。副市長王明鉅表示，派工班待命不是根本之道，將尋合適地點設發電機組，強化山區防災韌性。

新竹縣司馬庫斯部落道路中斷，迄今未修復，舊部落仍停電，少數民眾有家歸不得；縣府表示，將持續搶修，盡快復電。

颱風造成桃園6萬多戶停電，其中復興區有5850戶停電，多數都迅速恢復，但台7線山區道路因坍方、樹木電桿倒塌受阻，搶修人員、機具難挺進，加上山區住戶分散，搶修數公里道路只能恢復2、3戶電力，總計370戶在災後4天才恢復供電。

不過，復興山區目前仍有95戶停電，其中有42戶為住家。議員簡志偉說，台電在復興山區沒有常駐工班，諭災情還得調派人力，希望能強化山區防災韌性，例如颱風前派工班進駐待命，或設法改善電路等。

王明鉅表示，山區廣闊，風災前派人上山駐守，恐非解決之道，風災中搶修也有風險，希望建置「防災型微電網」，強化山區電網韌性，尋找合適地點設置發電機組，即使道路、電路中斷，居民也能靠發電機撐3、5天，等待搶修。

台電桃園營運處表示，待市府提出設置地點及發電容量，將配合評估，提高偏鄉防災韌性。

康芮重創司馬庫斯，對外橋梁迄今仍未恢復，僅搶通可供救援車輛進出的便道，新部落已恢復供電，舊部落仍停電中，在道路搶通前難以搶修。部落族人說，彷彿回到30年前沒有路的年代。

台電統計，風災造成新竹1.4萬戶停電，尖石鄉有3千多戶無電可用，災後2天內陸續恢復，但司馬庫斯冷月部落（舊部落）仍有10戶停電，因聯外道路中斷，工程車難以進入搶修，但新部落已復電，舊部落居民都已撤離到新部落，生活暫時無虞。

議員劉建民說，尖石後山遇大雨常致災，建議在易成為孤島的部落購置緊急發電機，例如設在活動中心或教會，讓有緊急供氧等醫療需要的長輩，不會沒電而影響生命。