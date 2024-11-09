觀漢字藝術節有感 理工男張善政靠簽名簽公練書寫

中華文化永續發展基金會連續14年舉辦兩岸漢字文化藝術節，今年首度移師桃園，以「三國」為主題，匯集兩岸200件精選作品，今起至12月3日展出，邀民眾一起探索漢字藝術美妙。

桃園市文化局指出，今年活動除了蒐羅兩岸各100件與「三國」有關書法與篆刻，也有專為青少年量身打造的漢字藝術創作展，此部分的作品有100件，其中60件來自台灣，40件由大陸提供，作品均由12歲到25歲的年輕人創作，由於不限字體、媒材和規格，作品格外奔放具有活力。

桃園市長張善政今出席藝術節開幕式，看完青少年作品頗有感觸。他表示，隨著3C產品日新月異，現代人書寫的機會越來越少，自己也是藉由參加活動或批改公文的有限機會，鍛鍊書寫能力。

張善政也說，關於書寫，教育局每年舉辦「書聖盃書法比賽」，培養下一代幼苗書法能力。在文化底蘊方面，有文化局努力為民眾打基礎，也期盼藉由此次節活動與中華文化永續發展基金會持續合作，將桃園作為未來展覽地點首選，市府將全力配合協助。

中華文化永續發展基金會董事長、前行政院長劉兆玄表示，全世界所有文字中，漢字是唯一可視覺辨認的文字，具有特別視覺藝術，無論表現在書法或是篆刻中皆舉世無雙，為讓更多民眾就近欣賞兩岸地區書法篆刻名家精彩絕妙的文字藝術，桃園近幾年在藝文活動推展成果有目共睹，且藝文展演中心場域符合作品展出需求，於是今年就移師桃園。