桃園大圳百年慶 副市長蘇俊賓：成就各區特色農業

桃園市副市長蘇俊賓今日前往觀音區崙坪文化地景園區，出席桃園大圳通水百周年—愛鄉節水珍惜水資源健走，並表示桃園大圳建於1916年動工，歷經8年1924年啟用，今年適逢百年紀念意義深遠，期盼透過健走讓民眾實際走訪桃園大圳潤澤千塘之鄉，孕育萬物之美，也將持續與中央一同強化水圳運作，豐盛桃園物產。

蘇俊賓表示指出，桃園大圳工程由台灣、日本和韓國協力完成，尤其在韓裔技師張令紀的號召下，桃園在地先民包括觀音庄、新屋庄熱心參與，開鑿完成這個水利系統。桃園大圳隧道全長近5公里，曾是亞洲最長的隧道工程。

蘇俊賓說，桃園的埤塘就如一顆顆珍珠，從空中俯瞰，這些珍珠串連起來形成獨特的「項鍊」，而桃園大圳就是扮演串聯的角色，是桃園重要的水利資產。他感謝農田水利署桃園管理處與市政府的長期合作，讓桃園大圳打造成為多功能水利系統，不僅提供農田灌溉，還兼具休閒遊憩、環保和都市氣候調節等功能；這些努力成就了桃園各區豐富的特色農產業發展，如觀音的西瓜、哈密瓜等，都得益於農田水利會和現今農業水利署的用心經營，百年經驗和資產得以代代相傳。

蘇俊賓強調，桃園大圳與埤塘對於文化、生態、都市氣候與防災有著多重的功能，讓桃園充滿城市韌性，也是桃園市邁向未來城市的重要資產。市議員許更生、彭俊豪以及觀音區崙坪里長羅時禎、農業部參事戴玉燕、農田水利署主任秘書朱孝恩、農水署桃園管理處長謝清文、石門管理處副處長江美珍市府農業局副局長黃玉詩等人都到場祝賀。