竹縣府呼籲遊客暫勿去司馬庫斯 便道搶通但路基仍不穩

新竹縣尖石鄉司馬庫斯在這次康芮颱風來襲中受災嚴重，成為孤島，對外橋梁中斷至今仍未修復，今天僅搶修出勉強能供救援車輛進出的臨時便道，新竹縣府原民處呼籲外地民眾暫時仍不要前往司馬庫斯，預計還要2到3周才會完成路基穩定搶災。

原民處表示，目前司馬庫斯二號橋沖毀位置，即司馬庫斯道路10K+150處，臨時便道雖已挖通至溪床，但橋梁尚未完成，且臨時便道路基尚未穩定，目前仍無法供外界車輛通行，道路沿途多處路基淘空搶災作業，預計2到3周完成。

原民處指出，尖石鄉公所為暫時解決部落民生需求，今天開放臨時便道通行，但路寬僅能供1輛小型車輛通行，因此暫時只能提供族人緊急出入，呼籲遊客請勿前往，以免影響目前搶修搶通工程進行。

尖石鄉長曾國大表示，目前通往司馬庫斯（新部落）的便道已經搶通，但僅能供小型車輛暫時進出，因為便道還未夯實，若大車進出可能發生危險，將在近日盡快鋪設碎石，以混凝土澆灌路面，穩定便道路面，才會完全開放車輛進出。

台電新竹區處表示，目前通往冷月部落（舊部落）的聯外道路還未搶通，工程車輛無法進入，待道路搶通後即會立即派員處理復電搶修，不過因舊部落人員都已撤出，暫時無用電急需。