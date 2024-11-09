石門水庫活魚辦桌搭配動漫音樂饗宴 500人齊聚吃美食

桃園市石門水庫今舉行活魚美食辦桌活動「動漫音樂饗魚宴」，桃園市秘書長溫代欣表示，大龍門旅遊廊帶擁有知名觀光景點，如大溪的兩蔣文化園區、大溪老街、阿姆坪，龍潭的龍潭大池等美景，美食特色擁有大溪豆干、龍潭花生糖，及今天的主題石門活魚。

距上次舉行已是2010年舉辦活魚宴，14年後再次於石門水庫辦理活魚活動，觀光旅遊局運用創意將動漫音樂與享魚宴結合，期望擴大石門活魚客群，使傳統美食注入新生命，期望各方支持之下持續辦理活動，未來也能將活動辦理的越來越好。

觀旅局長周柏吟說，感謝500名報名包桌民眾的支持，共同重溫過往活魚節的氛圍，桃園的大龍門旅遊廊帶，非常適合親子出遊，今年除了舉辦活魚宴結合小朋友喜愛的動漫IP，許多來吃活魚餐的家庭也是大人小孩提早到場，先在遊樂場遊玩後，一起來用餐，往後我們將持續將老活動以新面孔的方式呈現給民眾，鼓勵更多民眾平時都能來大龍門遊玩。

今年活動多虧民眾熱烈參與，讓大家更有信心能持續舉辦相關活動，同時也感謝在地活魚業者的支持，製作活魚地圖放置於網站供各地遊客參考，往後來訪大溪、龍潭可以前往享受在地美食佳餚。

「2024大龍門鱻漫跑嘉年華」上周日在石門水庫熱鬧開幕，至今吸引近20萬人到訪。活動期間周末石門水庫周邊的旅館飯店也是一房難求，旅宿業者表示對於活動帶來的人潮十分有感。

許多來吃辦桌的朋友也是多年後再次品嚐活魚美食，對於全新形態的饗魚宴感到十分驚艷，澎湃的菜色也讓民眾表示想要直接預訂明年的饗魚宴桌席，現場還有大小朋友最愛的「間諜家家酒遊樂園」，眾多親子遊客暢遊動漫作品人氣角色造型遊樂設施，吸引上千民眾帶小朋友一同遊玩。