司馬庫斯受災仍未恢復 舊部落停電9天難搶修

新竹縣尖石鄉司馬庫斯在這次康芮颱風來襲中受災嚴重，對外橋梁中斷至今仍未修復，僅搶修出勉強能供救援車輛進出的便道，甚至舊部落仍有住戶停電，台電搶修困難，讓部落族人嘆宛如回到30多年前沒有路的時候，新竹縣府承諾會全力協助，盡早讓居民恢復往日生活。

據台電統計，災後第9天司馬庫斯冷月部落（舊部落）仍有近10戶停電，因司馬庫斯聯外道路仍中斷，台電工程車無法進入搶修，必須待便道修復後才能搶修，不過司馬庫斯新部落在災後1天就已復電，因此舊部落居民也都在3日就已全數撤離至新部落。

據了解，颱風期間新竹地區一度有超過1萬4千戶停電，其中尖石鄉就有近3千戶無電可用，不過都在2天之內陸續復電，唯獨司馬庫斯因道路毀損嚴重，多處電桿斷裂，除了新部落約30戶在1日晚間已復電外，舊部落仍無電可用。

實際上，被稱為舊部落的冷月部落直到2022年才通電，因為過去冷月部落族人曾舉家搬遷至司馬庫斯新部落，近年又陸續遷移回舊部落，但因為距離司馬庫斯有2公里距離，位置比司馬庫斯還要深山，因此台電才在近年建置電桿將電通往舊部落內，但卻在此次風災中受損嚴重。

新竹縣議員劉建民表示，目前司馬庫斯部落的生活大致都穩定，居民用水用電有台電搶修、山泉水可使用，且上周已有空投足夠物資，生活暫時無虞，但交通仍未完全恢復，雖然有搶修便道，但便道因狀況不穩，暫時還是只能供有緊急就醫需求的車輛進出。

他指出，因尖石後山常會遇大雨造成坍方交通中斷，雖然台電搶修動作近年已經很快速，2、3天內都能復電，但後續他會建議並要求新竹縣政府或鄉公所，為易致災、容易成為孤島的部落購置緊急發電機，放置於部落活動中心或教會，讓家中有老人有供氧機需求的族人能在災害發生時使用。