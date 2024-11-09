搶不到周杰倫演唱會 粉絲老闆出奇招「刊巨幅廣告」餐飲設備換門票

桃園市八德區廣福路某汽車保修廠右側整個牆面，這2天刊登一則巨幅廣告，「用餐飲設備換周杰倫演唱會門票」由於廠房旁是片稻田，路過人車乍看之下會誤認拿餐飲設備可換張周杰倫門票，詢問後，原來是粉絲老闆沒搶到票，盼能以設備換門票。

天王周杰倫下個月5日起，將在大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，一連歡唱4天，門票開賣當天就售罄；臉書社團「路上觀察學院」今天上午11點30分有網友PO文說「搶不到票的朋友想想家裡廚房有什麼可以換的」，並附上行經八德區廣福路看到「萬能中古倉—用餐飲設備換周杰倫演唱會門票」巨幅廣告的照片。

由於PO文者的文字讓人誤以為，沒搶到周杰倫演唱會門票的人，可以想想家裡廚房有什麼可以拿去換張門票，網友紛紛留言「結果是下水道的門票」、「外送化糞池門票」、「廚房我不要了，都給你，給兩張票吧（要搖滾區）」、「會不會6000元只能換一個大同電鍋…」、「那我在廚房煮飯的阿嬤就交給你了…」，有人說「沒想到周杰倫不僅是一種民族，也可以是一種貨幣」，也有網友闢謠「老闆要用他賣的中古設備跟買家換票」、「它是要用設備換門票」。

經詢問刊登廣告的商家，員工表示「誤會大了！」他解釋，店內販售的是二手餐飲設備，也有營業用冰箱，由於老闆是周杰倫的忠實粉絲，門票開賣當天沒搶到，因此出奇招，刊登廣告「找門票」，無論是1880至6880元的門票，都可以換購所需的餐飲設備，就算有差價，老闆也能忍痛割愛，只為了能進場一賭周杰倫的風采。