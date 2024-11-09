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颱風釀復興千戶停電5天 桃市府拋「防災型微電網」構想

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供
颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供

颱風康芮上個月31日過境期間曾造成桃園6萬餘戶停電，多數迅速復電，但市議員簡志偉指復興區土石坍方、樹木倒塌阻斷機具搶災的路，山區上千戶直至本月4日才復電，應改善；副市長王明鉅表示，將找合適地點設發電機組，強化山區電網韌性。

另外，颱風造成多處路樹倒塌壓垮電線釀停電事故，議員呂林小鳳要求市府加速電纜地下化；工務局長汪在宙回應，市府每年約編1億元配合台電做電纜地下化，已優先從學校周邊辦理，但並非所有地點都適合地下畫，得經專業評估。

台電桃園營運處指出，颱風康芮一度造成復興區5850戶停電，多數經工班搶修陸續復電，但台7線山區道路因坍方和樹木電桿傾倒變得破碎，人員機具難以前進，而且山區用電戶分散，有時搶修數公里線路只為供應2、3戶用電，甚至過程還要自己除草砍樹闢路，也是搶修工作最後階段面臨的困難點。

台電表示，搶修最後階段工作能順利進行，除了要感謝雲林工班支援，也要感謝復興區里長與里民帶路，縮短勘查時間，提升整體效率。

關於復興風災，桃園市議員簡志偉救災量能不足，指台電在復興沒有常駐工班，遇災情還要向外縣市調人力，緩不濟急，市府與台電都應設法精進，例如颱風來臨前就派工班進駐山區待命，第一時間搶災，保障民眾生命財產安全。

工務局長汪在宙表示，市府因應颱風來襲有在復興預置搶災機具，但風災導致土石坍方和樹木電桿傾倒，主要道路台7線破碎成好幾段，人車難以通行，搶修人員最後從新竹118線道繞行進入山區搶修。

王明鉅表示，颱風前派員上山駐守可能不是最根本的方法，有些地方真的太遠了，風雨來臨時趕去修，維修人員也有風險，萬一過程發生任何意外，都是非常遺憾的事。市府將朝「防災型微電網」方向強化山區電網韌性，尋找合適地點設發電機組，即使電線道路斷了，居民自己也能撐3、5天等待搶修。

針對桃市府拋「防災型微電網」構想，台電桃園營運處表示，待市府提出欲設置地點及容量後，台電將配合進行可行性評估，一起投入偏鄉防災韌性。

颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供
颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供
颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供
颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供
颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供
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颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供
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颱風康芮造成復興上千戶居民停電多日，台電人員為了挺進災區搶修，'常遇樹木傾倒，不時得自己除草砍樹闢路，搶災工作不輕鬆。圖／台電桃園營運處提供

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