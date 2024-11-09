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桃園龍元宮彩繪神農廟埕活動 報名獲抵用券

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為使桃園市龍潭年輕世代更加深入了解在地的信仰與歷史，龍元宮今起於廟埕，接續舉辦4場次的「彩繪神農」活動。圖／市議員劉熒隆提供
為使桃園市龍潭年輕世代更加深入了解在地的信仰與歷史，龍元宮今起於廟埕，接續舉辦4場次的「彩繪神農」活動。圖／市議員劉熒隆提供

為使桃園市龍潭年輕世代更加深入了解在地的信仰與歷史，龍元宮今起於廟埕，接續舉辦4場次的「彩繪神農」活動。這次活動結合藝術與信仰，透過一系列彩繪活動讓孩子們在藝術創作中學習本地文化，探索龍潭的歷史脈絡，增進地方認同感。

龍元宮是龍潭地區的重要信仰中心，坐落於龍元路，周邊由東龍、南龍、西龍及北龍等道路形成的龍元宮商圈，為龍潭開庄的地理核心，更是居民心目中無可替代的大廟。

今年適逢龍元宮建廟200周年，為響應此盛事特別策畫廟埕「彩繪神農」活動，希望藉由此活動帶領居民了解五穀爺的故事，更加認識龍潭的在地文化。

龍元宮邀請本地知名觀光工廠「雄獅想像力製造所」及在地知名插畫家于小鷺共同合作。于小鷺為龍潭本地出身的專業插畫家，曾榮獲國際波隆納國際童書插畫展獎項。于小鷺以龍元宮的歷史背景為靈感，創作了一幅充滿故事與文化意涵的主圖，讓孩子們以神農大帝為靈感發想，發揮無限想像力和創造力，填滿地面上的大畫布並將願望寫下，使情感交融，創造出屬於孩子們的美好時光。

本次活動由桃園市青年局支持，並由市議員劉熒隆服務處及雄獅文具想像力製造所共同協辦。龍元宮邀請大人攜手孩童一同參與，現場前30位報名，可獲贈百元商圈消費抵用券。

為使桃園市龍潭年輕世代更加深入了解在地的信仰與歷史，龍元宮今起於廟埕，接續舉辦4場次的「彩繪神農」活動。圖／市議員劉熒隆提供
為使桃園市龍潭年輕世代更加深入了解在地的信仰與歷史，龍元宮今起於廟埕，接續舉辦4場次的「彩繪神農」活動。圖／市議員劉熒隆提供
為使桃園市龍潭年輕世代更加深入了解在地的信仰與歷史，龍元宮今起於廟埕，接續舉辦4場次的「彩繪神農」活動。圖／市議員劉熒隆提供
為使桃園市龍潭年輕世代更加深入了解在地的信仰與歷史，龍元宮今起於廟埕，接續舉辦4場次的「彩繪神農」活動。圖／市議員劉熒隆提供

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