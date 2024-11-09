「全國多元舞蹈大饗宴」竹南登場 鍾東錦行銷苗栗觀光

苗栗縣為全國第一個有廣場舞委員會的縣市，致力推廣廣場舞，今天上午在竹南鎮舉辦「全國多元舞蹈大饗宴」，邀請全國共40組頂尖廣場舞團參與盛會，縣長鍾東錦偕夫人陳美琦共同為舞蹈活動揭幕，鼓勵對跳舞有興趣的鄉親一起參加廣場舞，強身健體也能增進愉悅心情。

今年才成立的苗栗縣體育會廣場舞委員會，是全國第一個廣場舞委員會，為苗栗縣開創全國新里程碑。主委馬榮梁表示，今年苗栗縣首度舉辦全國多元舞蹈大饗宴，邀請來自彰化、台中、高雄、新竹、桃園、新北、台南等地的團體，加上苗栗縣內優秀舞蹈團隊，共有40組頂尖廣場舞團隊齊聚一堂，期藉此帶動全國廣場舞興起。

鍾東錦表示，廣場舞近年來受到許多人的歡迎，在苗栗縣各社區更是快速發展，現在在公園、學校或是社區處處可見在跳廣場舞，跳廣場舞好處多多，太太美琦也熱衷於廣場舞，還會在家裡練習舞蹈動作，再與鄉親們一同歡樂舞動，永保青春及愉悅心情。

他致詞時藉機告白夫人陳美琦「舞跳得很棒」，還說太太最大的優點不只是漂亮，更是非常善解人意、心地善良。更推薦縣內許多知名景點，邀請大家有空能到山海線鄉鎮，體驗在地人文風情及優美景緻、美味佳餚，11月起縣府前廣場周邊也有耶誕燈飾，12月苗北耶誕點燈更將為整個苗栗縣營造溫馨愉快的佳節氛圍。