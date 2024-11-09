快訊

桔梗、萬宜颱風接續生成 與「銀杏」三颱共舞

遭葛斯齊爆料…網問「我想要妳」什麼意思？ 釣出王定宇親解

經濟艙好座位不用搶？廉價旅遊達人分享「極限延遲報到」成功率9成

「全國多元舞蹈大饗宴」竹南登場 鍾東錦行銷苗栗觀光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鍾東錦致詞時藉機告白夫人陳美琦「舞跳得很棒」，更大力行銷苗栗觀光，邀請大家來苗栗遊玩。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦致詞時藉機告白夫人陳美琦「舞跳得很棒」，更大力行銷苗栗觀光，邀請大家來苗栗遊玩。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣為全國第一個有廣場舞委員會的縣市，致力推廣廣場舞，今天上午在竹南鎮舉辦「全國多元舞蹈大饗宴」，邀請全國共40組頂尖廣場舞團參與盛會，縣長鍾東錦偕夫人陳美琦共同為舞蹈活動揭幕，鼓勵對跳舞有興趣的鄉親一起參加廣場舞，強身健體也能增進愉悅心情。

今年才成立的苗栗縣體育會廣場舞委員會，是全國第一個廣場舞委員會，為苗栗縣開創全國新里程碑。主委馬榮梁表示，今年苗栗縣首度舉辦全國多元舞蹈大饗宴，邀請來自彰化、台中、高雄、新竹、桃園、新北、台南等地的團體，加上苗栗縣內優秀舞蹈團隊，共有40組頂尖廣場舞團隊齊聚一堂，期藉此帶動全國廣場舞興起。

鍾東錦表示，廣場舞近年來受到許多人的歡迎，在苗栗縣各社區更是快速發展，現在在公園、學校或是社區處處可見在跳廣場舞，跳廣場舞好處多多，太太美琦也熱衷於廣場舞，還會在家裡練習舞蹈動作，再與鄉親們一同歡樂舞動，永保青春及愉悅心情。

他致詞時藉機告白夫人陳美琦「舞跳得很棒」，還說太太最大的優點不只是漂亮，更是非常善解人意、心地善良。更推薦縣內許多知名景點，邀請大家有空能到山海線鄉鎮，體驗在地人文風情及優美景緻、美味佳餚，11月起縣府前廣場周邊也有耶誕燈飾，12月苗北耶誕點燈更將為整個苗栗縣營造溫馨愉快的佳節氛圍。

縣長鍾東錦偕夫人陳美琦共同為舞蹈活動揭幕，鼓勵對跳舞有興趣的鄉親一起參加廣場舞。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦偕夫人陳美琦共同為舞蹈活動揭幕，鼓勵對跳舞有興趣的鄉親一起參加廣場舞。圖／苗栗縣政府提供

舞團 苗栗縣 鍾東錦

延伸閱讀

財劃法修正草案完成初審 苗栗縣長鍾東錦：應有政院版本

苗縣議會總質詢 2民進黨議員表態支持修財劃法

鍾東錦：財劃法不修 苗栗再20年都無法翻身

苗栗縣長鍾東錦稱做好準備迎接大矽谷 但須新建水庫解決用水問題

相關新聞

衝著新竹縣粄食嘉年華 新埔各大粄條店擠滿排隊遊客

新竹縣粄食嘉年華今天上午在新埔鎮舉辦，縣府安排千人健走食粄條的活動，鼓勵民眾來新埔吃粄條、逛古蹟，一度讓市區交通大打結，...

設計問題？桃園大園區航心橋啟用3年 橋面破損一再修

桃園市大園區航心橋可以連結老街溪市區東岸、西岸，2021年啟用後帶給大園里、田心里民和鄰近上班族、遊客過溪運動、就醫很大...

觀光署明察暗訪...竹南火車站旅遊服務中心獲2獎

交通部觀光署舉辦「113年度i-center服務品質評比成果發表會」，在116個參與單位中，評選出特優獎、最佳進步獎、最...

桃園1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝燈箱 為環境增亮點

桃園市城鄉發展協會配合文化局推動社區美學，在桃園區1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝走廊燈箱，表現社區學習共創成果。

議員質疑中華路四至六段改善後路變小 竹市府：降速設計

新竹市投入2.62億改善中華路四段至六段道路環境，不過市議員鄭成光指出，改善後的車道縮減，導致汽機車十字路口停等紅燈的地...

桃園八擴聯外道窄...2K塞半小時 民盼生活圈六號道路快通車

桃園市八德重劃區近年人口移入眾多，只有雙線道的興豐路、建國路等主要聯外道路已不堪負荷龐大車流，每到上下班尖峰時段必塞車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。