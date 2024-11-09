衝著新竹縣粄食嘉年華 新埔各大粄條店擠滿排隊遊客
新竹縣粄食嘉年華今天上午在新埔鎮舉辦，縣府安排千人健走食粄條的活動，鼓勵民眾來新埔吃粄條、逛古蹟，一度讓市區交通大打結，就連許久不見大批遊客人潮的各粄條店家，都難得出現大排長龍隊伍，不少民眾都是衝著活動前來新埔遊玩。
新竹縣府交旅處長陳盈州表示，台北寶林茶室的邦克列酸中毒事件，一度對同樣為米食的粄條業造成衝擊，甚至影響新竹縣粄食業銷量，為客家粄食文化並展現在地特色，楊縣長特別向客委會爭取經費，舉辦粄食嘉年華活動，並選在有「粄條大鎮」之稱的新埔鎮舉辦。
新竹縣粄食嘉年華以千人健走食粄條為號召，今天上午吸引數百遊客參與，活動指定參與的民眾要走訪新埔各大古蹟景點，並在中午時段前往粄條店吃粄條，獲得店家蓋章認證才算任務完成，就能獲得限量獎品。
新埔鎮長陳英樓表示，新埔有50多家粄條店，其中有43家參與集點活動，幾乎所有知名的粄條店都能集章，不過更希望遊客來到新埔，能夠藉由千人健走食粄條的3.5公里健走路線，走訪潘屋、日本公園、舊鎮公所及張氏家廟等古蹟景點，認識新埔。
不過活動不僅吸引外地遊客，其中更有許多在地居民參加，住在新埔的蔡同學即表示，想獲得活動抱枕，因此一早就跟同學相約來參加拿集點卡，不過因為似乎每個新埔人心中都有自己鍾意的粄條店，所以還在與同學討論要吃哪一家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言