衝著新竹縣粄食嘉年華 新埔各大粄條店擠滿排隊遊客

新竹縣粄食嘉年華今天上午在新埔鎮舉辦，縣府安排千人健走食粄條的活動，鼓勵民眾來新埔吃粄條、逛古蹟，一度讓市區交通大打結，就連許久不見大批遊客人潮的各粄條店家，都難得出現大排長龍隊伍，不少民眾都是衝著活動前來新埔遊玩。

新竹縣府交旅處長陳盈州表示，台北寶林茶室的邦克列酸中毒事件，一度對同樣為米食的粄條業造成衝擊，甚至影響新竹縣粄食業銷量，為客家粄食文化並展現在地特色，楊縣長特別向客委會爭取經費，舉辦粄食嘉年華活動，並選在有「粄條大鎮」之稱的新埔鎮舉辦。

新竹縣粄食嘉年華以千人健走食粄條為號召，今天上午吸引數百遊客參與，活動指定參與的民眾要走訪新埔各大古蹟景點，並在中午時段前往粄條店吃粄條，獲得店家蓋章認證才算任務完成，就能獲得限量獎品。

新埔鎮長陳英樓表示，新埔有50多家粄條店，其中有43家參與集點活動，幾乎所有知名的粄條店都能集章，不過更希望遊客來到新埔，能夠藉由千人健走食粄條的3.5公里健走路線，走訪潘屋、日本公園、舊鎮公所及張氏家廟等古蹟景點，認識新埔。