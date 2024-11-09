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設計問題？桃園大園區航心橋啟用3年 橋面破損一再修
桃園市大園區航心橋可以連結老街溪市區東岸、西岸，2021年啟用後帶給大園里、田心里民和鄰近上班族、遊客過溪運動、就醫很大方便。不過啟用一年多後橋面破損，去年10月封橋整修一個月，不到1年又破損準備再修，引起地方議論。
水務局表示日前和地方會勘後，達成航心橋橋面改善結論，並表示破損鋪面刮除後，初步判斷破損原因為彩色塗層鋪面下方的樹脂水泥層受環境因素影響而龜裂，施工廠商同意履行保固責任，將破損包含樹脂水泥層刮除後，於橋面RC層上方直接施作彩色塗層鋪面，工期約需1個月。
另外，航心橋鋪面僅供人行步道使用，為避免機車或其它電動車違規行駛，造成鋪面損壞，水務局會在完工後於橋樑兩端設置無障礙車阻。
議員游吾和、徐其萬表示，航心橋全長雖然不到60公尺，不過卻能連結老街溪東西岸生活圈，2021年啟用後縮短東邊大園里，西邊田心里來往距離不用繞道，減少居民通行時間，橋樑藝術造型加上燈光，還有桃園國際機場的飛機從天空近距離經過，入夜更顯浪漫，橋的西側不到1公里就是華興池特色公園，上個月才啟用吸引大量遊客，是熱門賞機和散步點，航心橋的交通功能相當重要。
游吾和日前找來水務局會勘，做成上訴改善的結論，徐其萬先前也要求盡速改善，並在議會質詢，不滿水務局做這麼一個小小的橋，路面一再破損，技術在哪裡？田心里里長黃興隆指出，橋啟用後沒多久就有修補問題，10月25日才封橋修補一個月，現在又要封橋修補，大家走習慣了，動不動就封橋會很不方便。里長認為原先的設計就有問題，因為橋的彩色鋪面太薄了，包商按照設計施工，碰到這種設計不補很難，他覺得包商也很倒楣，聽說水務局在桃園區的印象大橋也有類似的情況，以後蓋其他橋不能再這樣設計，才能根本解決問題。
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