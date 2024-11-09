觀光署明察暗訪...竹南火車站旅遊服務中心獲2獎

交通部觀光署舉辦「113年度i-center服務品質評比成果發表會」，在116個參與單位中，評選出特優獎、最佳進步獎、最佳服務人員獎、創新服務獎，其中苗栗縣竹南火車站旅遊服務中心榮獲「特優獎」及「最佳服務人員獎」肯定。

文化觀光局長林彥甫表示，苗栗縣共有三個旅服中心，分別是苗栗、竹南火車站及高鐵苗栗站旅遊服務中心，是為旅客進出苗栗的重要交通樞紐，竹南站因位於山海線交會站點，平假日到訪旅客人潮不斷，三站秉持熱情、友善態度迎接旅客，主動積極回應旅客轉乘諮詢服務，推廣在地景點美食及活動訊息，展現親切厚實的在地人情味。

觀光署頒發今年度旅遊服務評比結果，該考核項目中除了委員實地考核標準化的服務準則，還有神祕客的明察暗訪，考核項目涵蓋服務品質、創新服務、資源運用及整體管理效能等多面向。

榮獲最佳服務人員獎的陳姓專員，他藉由親身旅遊經驗和旅客分享互動，掌握旅客需求，推薦適合其旅客的特色遊程及景點、展現高度服務專業及熱情，讓每位接觸旅客留下美好的印象。

林彥甫表示，縣內18鄉鎮具不同的四季觀光風情，在縣長鍾東錦的帶領下大力推動多面向的觀光，打造「國際慢魚運動」，重振海線觀光，吸引人潮；另一方面縣內頭屋鄉的明德水庫也有專屬於苗栗版的環湖車道，提供旅客更多不同的觀光體驗。

縣長鍾東錦說明，面對旅遊型態的轉變，如今多以「自由行」取代「團體行」，旅服人員成為形塑台灣印象的第一線，對於服務的主動、熱誠與同理心，成為展現服務品質的重點，期許旅服人員持續的展現專屬於苗栗的優質親和力，讓旅遊成為是值得推薦的美好體驗。