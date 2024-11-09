快訊

疑「波波女醫」刺穿病患子宮致死…該不該公布醫生學經歷？衛福部長回應了

館長直播飆罵吳宗憲「幹X娘」判賠80萬！憲哥發聲了

教師多薪苦／房貸繳清房子越換越大 國小師掀起理財潮

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝燈箱 為環境增亮點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園區1-4生態埤塘公園文藝走廊燈箱是中原大學和社區、里辦公室多個團體合作的成果。圖／社區規畫師黃進仕提供
桃園區1-4生態埤塘公園文藝走廊燈箱是中原大學和社區、里辦公室多個團體合作的成果。圖／社區規畫師黃進仕提供

桃園市城鄉發展協會配合文化局推動社區美學，在桃園區1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝走廊燈箱，表現社區學習共創成果。

負責授課的中原大學建築系教授陳宣誠表示，社區美學計畫分4堂課操作，以桃園區國際路旁的1-4生態埤塘為創作原素，分別運用拓印、藍晒、翻模及燈箱共創的方式，完成12個非常漂亮又實用的共創燈箱，原本以為社區民眾會無法完成設定的目標，結果社區臥虎藏龍、人才濟濟，所製作出來的作品，別具特色。

城鄉發展協會邱阿益理事長表示：感謝文化局給予中德里鄉親這麼好的創作機會，能夠與中原建築系同學一起上工作坊，也讓社區的大哥哥、大姊姊們展現年輕的活力，完成後的燈箱，不僅成為1-4埤塘文藝走廊最美麗的打卡地景，夜間的照明功能也改善晚上昏暗的安全問題，社區美學方案真的非常值得持續推廣。

文化局說明，今年在桃園市13區各挑選一個社區團體參與推動社區美學方案，經由城創中心媒合在地藝術家之後，經過3至4次的課程討論與操作，由社區團隊成員與藝術家團隊共同創作具有地特色的社區美學作品，桃園區由城鄉發展協會與中德里辦公處參、執行，燈箱共創作品讓人眼睛為之一亮。

負責整合的社區規畫師黃進仕表示，參與這次計畫的25位學員包括城鄉協會會員、里辦公處志工、公寓大廈住戶及社區發展協會成員，經過社區踏查、社區問題討論之後，針對1-4生態埤塘公園照明的問題，以參與式的工作坊的課程操作，並加入中原大學學生的參與，展現青銀共學、老少共創的精神，完成具有在地特色的社區美學作品。未來，還能結合埤塘植物、動物等主題，推廣更多社區美學課程，歡迎市民朋友來桃園區國際路旁的1-4生態埤塘公園的遊藝思文藝走廊欣賞社區共創燈箱的成果，白天與夜晚有著不同的風貌。

這次方案執行團隊除了中原大學建築系教授陳宣誠，還有城創中心主任尤芷鏞、桃園市城鄉發展協會理事長邱阿益、中德里里長蔡秀星、社區規畫師黃進仕等人。市議員陳美梅、張碩芳與各議員辦公室秘書日前參加揭幕，都給予高度肯定。

桃園區1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝走廊燈箱，表現社區學習共創成果。圖／社區規畫師黃進仕提供
桃園區1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝走廊燈箱，表現社區學習共創成果。圖／社區規畫師黃進仕提供

中原大學 文化局 桃園

延伸閱讀

服務逾35年、投入家暴防治 南市蘇玉蘭獲全國志願服務獎章

「孤老」成趨勢陪伴好重要 伊甸調查：逾8成長輩最怕據點不開門

汐止保新里影音學堂結業 在地企業響應鼓勵長輩不斷學習

彰化偏鄉小校一甲子校慶向神明報告 社區居民參加獲贈百元券

相關新聞

觀光署明察暗訪...竹南火車站旅遊服務中心獲2獎

交通部觀光署舉辦「113年度i-center服務品質評比成果發表會」，在116個參與單位中，評選出特優獎、最佳進步獎、最...

桃園1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝燈箱 為環境增亮點

桃園市城鄉發展協會配合文化局推動社區美學，在桃園區1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝走廊燈箱，表現社區學習共創成果。

議員質疑中華路四至六段改善後路變小 竹市府：降速設計

新竹市投入2.62億改善中華路四段至六段道路環境，不過市議員鄭成光指出，改善後的車道縮減，導致汽機車十字路口停等紅燈的地...

桃園八擴聯外道窄...2K塞半小時 民盼生活圈六號道路快通車

桃園市八德重劃區近年人口移入眾多，只有雙線道的興豐路、建國路等主要聯外道路已不堪負荷龐大車流，每到上下班尖峰時段必塞車，...

竹市府擬增620萬擴辦國際風箏節 議員憂塞車地獄更嚴峻

新竹市政府今年舉辦國際風箏節吸引逾12萬人參與，人數創下新高。但市議員曾資程指出，南寮胃納量不足，無法去化過多車流，市府...

生父撤案 特教女免背「壞」名

桃園市1名國中女特教生名字最後1字被生父和繼母改成「壞」，繼母還嗆「讓她背著壞名到成年」，戶所人員也攔不住；事件傳開，生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。