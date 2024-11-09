桃園1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝燈箱 為環境增亮點
桃園市城鄉發展協會配合文化局推動社區美學，在桃園區1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝走廊燈箱，表現社區學習共創成果。
負責授課的中原大學建築系教授陳宣誠表示，社區美學計畫分4堂課操作，以桃園區國際路旁的1-4生態埤塘為創作原素，分別運用拓印、藍晒、翻模及燈箱共創的方式，完成12個非常漂亮又實用的共創燈箱，原本以為社區民眾會無法完成設定的目標，結果社區臥虎藏龍、人才濟濟，所製作出來的作品，別具特色。
城鄉發展協會邱阿益理事長表示：感謝文化局給予中德里鄉親這麼好的創作機會，能夠與中原建築系同學一起上工作坊，也讓社區的大哥哥、大姊姊們展現年輕的活力，完成後的燈箱，不僅成為1-4埤塘文藝走廊最美麗的打卡地景，夜間的照明功能也改善晚上昏暗的安全問題，社區美學方案真的非常值得持續推廣。
文化局說明，今年在桃園市13區各挑選一個社區團體參與推動社區美學方案，經由城創中心媒合在地藝術家之後，經過3至4次的課程討論與操作，由社區團隊成員與藝術家團隊共同創作具有地特色的社區美學作品，桃園區由城鄉發展協會與中德里辦公處參、執行，燈箱共創作品讓人眼睛為之一亮。
負責整合的社區規畫師黃進仕表示，參與這次計畫的25位學員包括城鄉協會會員、里辦公處志工、公寓大廈住戶及社區發展協會成員，經過社區踏查、社區問題討論之後，針對1-4生態埤塘公園照明的問題，以參與式的工作坊的課程操作，並加入中原大學學生的參與，展現青銀共學、老少共創的精神，完成具有在地特色的社區美學作品。未來，還能結合埤塘植物、動物等主題，推廣更多社區美學課程，歡迎市民朋友來桃園區國際路旁的1-4生態埤塘公園的遊藝思文藝走廊欣賞社區共創燈箱的成果，白天與夜晚有著不同的風貌。
這次方案執行團隊除了中原大學建築系教授陳宣誠，還有城創中心主任尤芷鏞、桃園市城鄉發展協會理事長邱阿益、中德里里長蔡秀星、社區規畫師黃進仕等人。市議員陳美梅、張碩芳與各議員辦公室秘書日前參加揭幕，都給予高度肯定。
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