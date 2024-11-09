議員質疑中華路四至六段改善後路變小 竹市府：降速設計

新竹市投入2.62億改善中華路四段至六段道路環境，不過市議員鄭成光指出，改善後的車道縮減，導致汽機車十字路口停等紅燈的地方狹小。交通處也說明，路口、車道縮小是為了讓車輛速度放慢，整體可使路口行人環境更為優化。

中華路四段至六段為省道，全長8.5公里，為香山區最重要的聯絡道路之一，中央補助2.15億，加上地方自籌共投入2.62億辦理沿線30個路口改善，包含增設左轉專用車道、行人穿越線退縮、行人庇護島（道）設置、設施共桿及纜線地下等項目，也針對局部路段進行人行道改善工程。

不過鄭成光指出，改善後的車道縮減，路口也變小，還有人行道也往外推，讓許多用路人非常不適應，機車停等紅燈時更是沒得停，造成行車安全，且既然要縮減車道，為何2線道不做成3線道？

新竹市交通處長倪茂榮說明，此工程並未減少中華路四段車道數，路口甚至增加一道左轉專用車道；中華路五段至六段道路，車道數則由2車道增加為3車道，路口亦有增加左轉專用車道，故工程完工後車道數為實質增加，不僅不會影響車輛行駛，反而路口因增加左轉專用車道，減少與直行車輛衝突，讓道路系統更為順暢。

工務處表示，路口交通環境改善為中央及各縣市政府目前推動的施政重點，包含行人穿越線退縮、增設行人庇護島、設置左轉專用車道及路口設施共桿整併等交通改善措施。

路口人行道外推部分，利用原有道路路肩設置庇護道，讓行人於該空間安全停等紅綠燈，亦可讓駕駛人更能清楚看到行人，且路口縮小會讓車輛速度放慢；車道縮小部分，是為了避免車道過寬致車速過快影響安全。這次工程內側車道最大寬度以3.25米、外側車道最大寬度以3.75米為原則，藉由降速措施減少事故。