竹市府擬增620萬擴辦國際風箏節 議員憂塞車地獄更嚴峻

新竹市政府今年舉辦國際風箏節吸引逾12萬人參與，人數創下新高。但市議員曾資程指出，南寮胃納量不足，無法去化過多車流，市府明年還要增620萬元預算擴大辦理，恐讓交通問題雪上加霜。市府表示，增加經費主要為整備區外停車場、擴大接駁。

新竹市政府今年在新竹漁港舉辦國際風箏節，以「Dragon Day」為主題，吸引各國高手齊聚一堂，為期2天的活動湧入逾12萬人次參與，創下歷史新高。除漁港周邊提供約2000席汽車格，市府也較去年增加2倍接駁車，2日累計發出644車次，疏運2萬3286人，接駁民眾較去年增加3.7倍。

不過曾資程指出，市警局曾在國際風箏節專案報告指出，南寮地理環境辦理活動胃納量不足，無法有效管理去化過多的車流前，建議不宜再增加活動項目，然而，市府明年還要增620萬預算擴大辦理。

曾資程也以經濟學的「邊際效用遞減法則」說明，第一次投入財貨或服務時邊際效用最大，但隨著財貨或服務增加，邊際效用會隨之遞減，當邊際效用為零時，若持續投入財貨或服務，邊際效用產生負數，總效用就開始減少，他認為風箏節不宜再增加活動項目。

新竹市產發處指出，國際風箏節是新竹市9月的重要活動，預計明年參與人數將持續增長，根據以往的辦理經驗，對於服務設施的需求也將大幅提升。

產發處表示，明年風箏節增加經費，主要將集中在整備區外停車場、擴大接駁規畫、增設親子友善措施，以及提升遊客服務量能等方面。具體改進內容包括增加區內外接駁車班次，縮短等待時間。

產發處又指，因應炎熱天氣，將再增加接駁站點、觀賞區帳篷以及親子友善廁所數量。此外，交通指示牌、活動場地導引動線也將更為完善，並增加義交及旅客服務人員，從而提升遊客的遊憩體驗。