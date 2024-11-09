快訊

疑「波波女醫」刺穿病患子宮致死…該不該公布醫生學經歷？衛福部長回應了

館長直播飆罵吳宗憲「幹X娘」判賠80萬！憲哥發聲了

教師多薪苦／房貸繳清房子越換越大 國小師掀起理財潮

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園八擴聯外道窄...2K塞半小時 民盼生活圈六號道路快通車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德擴大重劃區通勤尖峰交通壅塞，地方盼捷運綠線高架下方的生活圈六號道路快啟用。記者陳俊智／攝影
桃園市八德擴大重劃區通勤尖峰交通壅塞，地方盼捷運綠線高架下方的生活圈六號道路快啟用。記者陳俊智／攝影

桃園市八德重劃區近年人口移入眾多，只有雙線道的興豐路、建國路等主要聯外道路已不堪負荷龐大車流，每到上下班尖峰時段必塞車，1、2公里近30分鐘才走得完，地方盼捷運生活圈六號道路啟用緩解，市府回應部分路段趕明年春節前通車。

桃園市八德擴大重劃區主要聯外道路有興豐路、豐德路、建國路和廣興路，除廣興路接永豐路通往衛福部桃園醫院外，其他三條路都通往八德區介壽路，可介壽路前往桃園市區、龜山工業區或銜接國2、國3等要道，但隨人口移入，車輛增加，道路疏運量能已不堪負荷。

八擴居民表示，興豐路每到上下班時段必定塞車，明明號誌是綠燈，但可能因為周邊街道車流不斷匯入而動彈不得，眼看號誌又轉回紅燈，車子還在原地不動，周邊通往介壽路的巷道也是塞滿車。豐德路雖然路幅寬、車道多，但現有台電施工，車流進入介壽路也同樣會塞住。

桃園市議員呂林小鳳今在市政總質詢提及塞車狀況，指市府曾允捷運綠線高架段下方的生活圈六號道路年底能從建德路通道建國路，緩解興豐路往建國路的車流負擔，但期程好像有些落後。

捷運工程局表示，生活圈六號道路原訂今年底建德路至建國路先通車，但因7月起連續降雨，加上近日颱風接連來襲，工程進度受影響，雖無法趕在年底完工，但預計明年春節前會完工，提供八德民眾嶄新通行道路。

桃園市八德擴大重劃區通勤尖峰交通壅塞，地方盼捷運綠線高架下方的生活圈六號道路快啟用。記者陳俊智／攝影
桃園市八德擴大重劃區通勤尖峰交通壅塞，地方盼捷運綠線高架下方的生活圈六號道路快啟用。記者陳俊智／攝影

塞車 捷運 桃園

延伸閱讀

儲水沒？桃園八德2個里 9日上午8點起停水8小時

桃園笨港人行陸橋疑未依工期拆遷 今結構失衡緊急封路

把握周末好天氣！下周東北季風及2熱帶系統擾動 降雨熱區曝光

桃園大溪往返永寧捷運站公車排隊有爭議 交通局這樣說

相關新聞

觀光署明察暗訪...竹南火車站旅遊服務中心獲2獎

交通部觀光署舉辦「113年度i-center服務品質評比成果發表會」，在116個參與單位中，評選出特優獎、最佳進步獎、最...

桃園1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝燈箱 為環境增亮點

桃園市城鄉發展協會配合文化局推動社區美學，在桃園區1-4生態埤塘公園布置遊藝思文藝走廊燈箱，表現社區學習共創成果。

議員質疑中華路四至六段改善後路變小 竹市府：降速設計

新竹市投入2.62億改善中華路四段至六段道路環境，不過市議員鄭成光指出，改善後的車道縮減，導致汽機車十字路口停等紅燈的地...

桃園八擴聯外道窄...2K塞半小時 民盼生活圈六號道路快通車

桃園市八德重劃區近年人口移入眾多，只有雙線道的興豐路、建國路等主要聯外道路已不堪負荷龐大車流，每到上下班尖峰時段必塞車，...

竹市府擬增620萬擴辦國際風箏節 議員憂塞車地獄更嚴峻

新竹市政府今年舉辦國際風箏節吸引逾12萬人參與，人數創下新高。但市議員曾資程指出，南寮胃納量不足，無法去化過多車流，市府...

生父撤案 特教女免背「壞」名

桃園市1名國中女特教生名字最後1字被生父和繼母改成「壞」，繼母還嗆「讓她背著壞名到成年」，戶所人員也攔不住；事件傳開，生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。