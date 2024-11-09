桃園八擴聯外道窄...2K塞半小時 民盼生活圈六號道路快通車

桃園市八德重劃區近年人口移入眾多，只有雙線道的興豐路、建國路等主要聯外道路已不堪負荷龐大車流，每到上下班尖峰時段必塞車，1、2公里近30分鐘才走得完，地方盼捷運生活圈六號道路啟用緩解，市府回應部分路段趕明年春節前通車。

桃園市八德擴大重劃區主要聯外道路有興豐路、豐德路、建國路和廣興路，除廣興路接永豐路通往衛福部桃園醫院外，其他三條路都通往八德區介壽路，可介壽路前往桃園市區、龜山工業區或銜接國2、國3等要道，但隨人口移入，車輛增加，道路疏運量能已不堪負荷。

八擴居民表示，興豐路每到上下班時段必定塞車，明明號誌是綠燈，但可能因為周邊街道車流不斷匯入而動彈不得，眼看號誌又轉回紅燈，車子還在原地不動，周邊通往介壽路的巷道也是塞滿車。豐德路雖然路幅寬、車道多，但現有台電施工，車流進入介壽路也同樣會塞住。

桃園市議員呂林小鳳今在市政總質詢提及塞車狀況，指市府曾允捷運綠線高架段下方的生活圈六號道路年底能從建德路通道建國路，緩解興豐路往建國路的車流負擔，但期程好像有些落後。