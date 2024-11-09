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桃市無償撥地開發 多校頻卡關

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真巫鴻瑋／連線報導
桃園市府無償撥用國立大學土地情況 製表／陳俊智 圖／聯合報提供
桃園市府無償撥用國立大學土地情況 製表／陳俊智 圖／聯合報提供

桃園市政府無償撥用土地給多所國立大學開發，繼清華大學蓋醫院卡關被市府下通牒，中央大學在八德區蓋醫院、陽明交大在青埔設校區進度也不順利。副市長王明鉅表示，已督促中大加速推動，要求陽交大朝設實驗高中規畫，近期將重簽合作意向書，若未落實將收回土地。

陽明交大回應，上月已與市府商議，依市府需求修改意向書。中央大學表示，建院計畫原本因次醫療區分配床數而卡關，目前已解套，將調整病床數重新向衛福部申請。

議員呂林小鳳指出，中央大學在八德有2.6公頃校地，由市府撥用，預計建醫院，計畫已談10多年，只聞樓梯響；該土地位於捷運綠線G01站旁，不該放任閒置，應比照清大，要求中大給出具體期程。議員徐景文說，陽明交大預計在青埔設新校區，合作意向書去年已過期，地方期望推動實驗中學。

王明鉅指出，市府可收回撥用土地，但這是最壞打算，收回後得再變更都市計畫，按規定向內政部提報、評估和審查等，得花3、5年，對地方發展不利，將協助學校開發，並要求具體期程。

王明鉅說，中大沒有醫學院，申請蓋醫院較困難，市府已提出，可合建市立醫院，可加速招商或找其合作夥伴；市府與陽明交大已重擬合作意向書，部分校地將朝實驗高中規畫，雙方已有共識，陽明交大也持續找畢業校友合作開發。

教育局長劉仲成表示，陽明交大原本以發展學校特色為主，市府希望校方回饋地方，希望設置實驗高中。桃園市府另與政治大學、海洋大學以及台北科技大學合作，並無償撥用土地，目前海大計畫最順利，已經有實質建設。

中央大學 王明鉅 陽明交大

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