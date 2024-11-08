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儲水沒？桃園八德2個里 明早8點起停水8小時

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市八德區大明、大發２個里部分路段的1559戶將自明天（9日）上午8點起停水8小時，市府經發局提醒民眾儲水。記者陳恩惠／攝影
桃園市八德區大明、大發２個里部分路段的1559戶將自明天（9日）上午8點起停水8小時，市府經發局提醒民眾儲水。記者陳恩惠／攝影

台灣自來水公司第十二區管理處辦理「尖山加壓站變頻器故障修建工程」」，自明天（9日）上午8點至下午4點，進行施工停水8小時，停水區域包括桃園市八德區大明、大發2個里，停水戶數約1559戶，桃市府經濟發展局提醒民眾預先儲水備用。

公用事業科長游慧玲說明，明天上午8點起停水區域為八德區的大明里的桃鶯路2巷和11巷、鶯鳴一巷、福德一路等路段，以及大發里的後庄街100巷、福德一路、福德二街、福德三街等路段範圍；為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便。

游慧玲提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區的住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉將造成馬達空轉過久產生高溫、損壞或釀火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸污染；水龍頭使用橡皮管接水時，別將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

恢復供水後，如果仍然無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局處理，如有任何供水問題，可洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

停水 水公司 經濟發展

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