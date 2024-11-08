好消息！特教少女名字被改「壞」惹議 生父撤案恢復本名

桃園市議員黃敬平昨爆料桃園1名國中女特教生名字最後1字被生父和繼母改成「壞」，繼母還嗆「讓她背著壞名到成年」，但生母無權、戶所人員也攔不住，只能任由事情發生；事件傳開，生父今透過議員表達願意撤銷改名，下午5時已辦妥手續。

該名少女的生父和繼母是今年6月向戶所提出改名申請，戶政人員當時了解改名緣由後，多次嘗試勸阻，即便人離開戶所，也有持續追蹤，但建議始終未獲採納，直到昨天議員黃敬平爆料，引發社會議論與關注，生父今天才透過另一名議員劉仁照的服務處詢問撤銷事宜，並於下午5時許完成撤銷手續。

桃園市長張善政稍早得知少女恢復原本姓名表示，希望藉由此次事件，讓大家看見市府保護兒少權益的決應，未來也將持續強化橫向聯繫機制，讓社會安全網更加完善，確保每位桃園孩子的基本權益不被侵害。

民政局表示，少女的「壞名」是撤銷登記，因此不影響其未來改名的機會與權益；市府則說，此次事件透過相關局處、戶所、學校與警察合作，讓事件得以圓滿解決，即時完成恢復姓名相關程序，市府會持續守護兒少合法權益，維繫社會公平及正義。