快訊

買房傾向天然瓦斯還是用電？ 答案一面倒：釀災機率小

濃煙狂竄！北投隧道口傳火燒車意外 駕駛急拿滅火器撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

好消息！特教少女名字被改「壞」惹議 生父撤案恢復本名

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園1名國中女特教生名字最後1字被生父和繼母改成「壞」，繼母還嗆「讓她背著壞名到成年」，事件傳開，生父今透過議員表達願意撤銷改名，下午5時已辦妥手續（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
桃園1名國中女特教生名字最後1字被生父和繼母改成「壞」，繼母還嗆「讓她背著壞名到成年」，事件傳開，生父今透過議員表達願意撤銷改名，下午5時已辦妥手續（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

桃園市議員黃敬平昨爆料桃園1名國中女特教生名字最後1字被生父和繼母改成「壞」，繼母還嗆「讓她背著壞名到成年」，但生母無權、戶所人員也攔不住，只能任由事情發生；事件傳開，生父今透過議員表達願意撤銷改名，下午5時已辦妥手續。

該名少女的生父和繼母是今年6月向戶所提出改名申請，戶政人員當時了解改名緣由後，多次嘗試勸阻，即便人離開戶所，也有持續追蹤，但建議始終未獲採納，直到昨天議員黃敬平爆料，引發社會議論與關注，生父今天才透過另一名議員劉仁照的服務處詢問撤銷事宜，並於下午5時許完成撤銷手續。

桃園市長張善政稍早得知少女恢復原本姓名表示，希望藉由此次事件，讓大家看見市府保護兒少權益的決應，未來也將持續強化橫向聯繫機制，讓社會安全網更加完善，確保每位桃園孩子的基本權益不被侵害。

民政局表示，少女的「壞名」是撤銷登記，因此不影響其未來改名的機會與權益；市府則說，此次事件透過相關局處、戶所、學校與警察合作，讓事件得以圓滿解決，即時完成恢復姓名相關程序，市府會持續守護兒少合法權益，維繫社會公平及正義。

名字 張善政 黃敬平

延伸閱讀

高雄男童遭虐死…身上多處新舊傷複驗證實「兒虐案」 生父改列被告

MTV、超商2度激戰未滿14歲女網友 男和解破局下場曝

找不到場地？民代憂桃市跨年晚會恐停辦 市府回應了

生父竟幫女兒改「壞」名 親子專家斥離譜：法規有漏洞

相關新聞

儲水沒？桃園八德2個里 明早8點起停水8小時

台灣自來水公司第十二區管理處辦理「尖山加壓站變頻器故障修建工程」」，自明天（9日）上午8點至下午4點，進行施工停水8小時...

好消息！特教少女名字被改「壞」惹議 生父撤案恢復本名

桃園市議員黃敬平昨爆料桃園1名國中女特教生名字最後1字被生父和繼母改成「壞」，繼母還嗆「讓她背著壞名到成年」，但生母無權...

桃園笨港人行陸橋疑未依工期拆遷 今結構失衡緊急封路

桃園市新屋區笨港人行陸橋，因距離海邊近鏽蝕嚴重，新屋區公所排定明將封路拆除，不料今下午先拆除上方遮雨棚後結構失衡，橋樑出...

女兒不服管教遭改名「壞」 內政部請桃市府盡速撤銷

桃園市有家長至戶政事務所將女兒更名改成「壞」字，內政部今天指出，更名事件已對該名子女造成傷害，已請桃園市政府應本權責儘速...

桃園國際新創機器人節登場 1382隊27項、56組賽程較勁

桃園市副市長王明鉅今日下午出席2024桃園國際新創機器人節宣傳，並表示國際新創機器人節2018年首度辦理，感謝祥儀慈善文...

網路世界的挑戰與迷思 知名網紅現身宣導抽好禮

桃園市青年局將於11月23日於元智大學舉辦「守護不迷網對談沙龍」，特別邀請網紅名人與專業講師一起探討當今網路世界的挑戰與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。