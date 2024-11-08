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桃園笨港人行陸橋疑未依工期拆遷 今結構失衡緊急封路
桃園市新屋區笨港人行陸橋，因距離海邊近鏽蝕嚴重，新屋區公所排定明將封路拆除，不料今下午先拆除上方遮雨棚後結構失衡，橋樑出現下沉情形，基於安全考量今晚封台15線緊急拆除，預計今晚11時完成。
笨港人行陸橋位於台15線56公里處，約有30年歷史，不過現今陸橋使用率低，加上距離海邊近，已出現鏽蝕情況，因此公所排定明天封路拆除。
為方便作業，今下午行拆除橋樑上方遮雨棚，不過拆遷過程中，橋樑出現結構失衡情況，橋樑逐漸下陷，造成安全疑慮，因此今晚緊急封路拆遷，預計今晚11時許完成，所幸無人受傷。
不過公路局訊息顯示，公所未依交維計畫時間辦理造成意外。新屋公所回應，拆遷遮雨棚是無需封路工程，不過因承辦人員誤會，以為不用送交維計畫，造成拆遷後橋樑出現失衡情況，所幸無人受傷，將盡速完成拆遷，往後加強各行政作業流程。
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