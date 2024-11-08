快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

聽新聞
0:00 / 0:00

女兒不服管教遭改名「壞」 內政部請桃市府盡速撤銷

中央社／ 台北8日電
平鎮生父繼母將女兒改名「壞」字，平鎮區戶政事務所人員（見圖）勸生父另取好名字險被罵。圖／聯合報系資料照片
平鎮生父繼母將女兒改名「壞」字，平鎮區戶政事務所人員（見圖）勸生父另取好名字險被罵。圖／聯合報系資料照片

桃園市有家長至戶政事務所將女兒更名改成「壞」字，內政部今天指出，更名事件已對該名子女造成傷害，已請桃園市政府應本權責盡速撤銷改名登記，必要時請社政機關進行家庭關懷介入處理。

桃園市平鎮區有家長因女兒不服管教，竟擅自到戶所將女兒名字最後一字改成「壞」，戶所勸說無效只能受理。桃市府民政局說，已發函戶所協助改名，並函請內政部協助撤銷改名登記。

內政部今天透過新聞稿指出，父母雖為未成年子女法定代理人，但申請未成年子女命名改名，應以未成年子女利益考量，且兒童權利公約、兒童權利公約施行法或兒童及少年福利與權益保障法，均明確指出兒童因身心尚未成熟，因此需獲得特別保護及照顧，包括適當的法律保護。

內政部表示，政府處理兒少相關事務時，應以兒少的最佳利益為優先考量，其權益受到不法侵害時，政府應予適當協助及保護，這起更名事件已對該名子女造成傷害，內政部已請桃園市政府轉交所屬戶政事務所處理此事。

內政部強調，為維護兒少權益，已責成桃園市政府盡速撤銷不雅更名，戶政機關受理類此損及兒少利益案件，宜審慎處理，必要時應即刻通報社政機關了解家庭狀況並介入處理。

內政部 子女 桃園

延伸閱讀

陸配李貞秀能否遞補立委 內政部：凡有外國籍應放棄

嘉市新增3處社會社宅預定地 王美惠爭取社宅內政部同意辦理　

清華蓋醫院卡關被下通牒 中央、陽交大也被桃市府緊盯

影／「總統救命啊」桃園 航空城住戶批政府不辦徵收：把我們當賤民

相關新聞

桃園國際新創機器人節登場 1382隊27項、56組賽程較勁

桃園市副市長王明鉅今日下午出席2024桃園國際新創機器人節宣傳，並表示國際新創機器人節2018年首度辦理，感謝祥儀慈善文...

桃園笨港人行陸橋疑未依工期拆遷 今結構失衡緊急封路

桃園市新屋區笨港人行陸橋，因距離海邊近鏽蝕嚴重，新屋區公所排定明將封路拆除，不料今下午先拆除上方遮雨棚後結構失衡，橋樑出...

女兒不服管教遭改名「壞」 內政部請桃市府盡速撤銷

桃園市有家長至戶政事務所將女兒更名改成「壞」字，內政部今天指出，更名事件已對該名子女造成傷害，已請桃園市政府應本權責儘速...

網路世界的挑戰與迷思 知名網紅現身宣導抽好禮

桃園市青年局將於11月23日於元智大學舉辦「守護不迷網對談沙龍」，特別邀請網紅名人與專業講師一起探討當今網路世界的挑戰與...

議員批清潔費暴增市容卻崩壞 竹市府：預算執行依法辦理

新竹市議員楊玲宜今在議會質詢時指出，市容近2年來嚴重崩壞，不是環境髒亂惡臭就是雜草叢生，今年維護清潔委辦費較去年增加90...

桃園大溪往返永寧捷運站公車排隊有爭議 交通局這樣說

桃園市公車路線710及710A路線為大溪區往返捷運永寧站的重要公車路線，不過有民眾抱怨2路線站點差別不大，卻被要求要分2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。