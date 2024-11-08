女兒不服管教遭改名「壞」 內政部請桃市府盡速撤銷

桃園市有家長至戶政事務所將女兒更名改成「壞」字，內政部今天指出，更名事件已對該名子女造成傷害，已請桃園市政府應本權責盡速撤銷改名登記，必要時請社政機關進行家庭關懷介入處理。

桃園市平鎮區有家長因女兒不服管教，竟擅自到戶所將女兒名字最後一字改成「壞」，戶所勸說無效只能受理。桃市府民政局說，已發函戶所協助改名，並函請內政部協助撤銷改名登記。

內政部今天透過新聞稿指出，父母雖為未成年子女法定代理人，但申請未成年子女命名改名，應以未成年子女利益考量，且兒童權利公約、兒童權利公約施行法或兒童及少年福利與權益保障法，均明確指出兒童因身心尚未成熟，因此需獲得特別保護及照顧，包括適當的法律保護。

內政部表示，政府處理兒少相關事務時，應以兒少的最佳利益為優先考量，其權益受到不法侵害時，政府應予適當協助及保護，這起更名事件已對該名子女造成傷害，內政部已請桃園市政府轉交所屬戶政事務所處理此事。

內政部強調，為維護兒少權益，已責成桃園市政府盡速撤銷不雅更名，戶政機關受理類此損及兒少利益案件，宜審慎處理，必要時應即刻通報社政機關了解家庭狀況並介入處理。