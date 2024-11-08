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竹市稱租金補貼申請率高 議員籲照顧流動人口

中央社／ 新竹市8日電

新竹市府今天表示，112至113年青年租金加碼補貼申請率已超過5成。有時代力量竹市議員說，市府為美化數字將「未設籍竹市青年」排除在外，應照顧更多流動人口。

竹市府都市發展處代理處長蘇文彬今天在新竹市議會答詢指出，新竹市112至113年度「新竹好好租新竹市青年租金加碼補貼」，符合申請資格青年有480戶，目前已提出申請的戶數為265戶，申請率達55.2%。

對此，林彥甫透過文字向媒體指出，竹市新竹市青年租金加碼補貼原本編列4000戶預算，但目前補助不到300戶，執行率不到8%，但蘇文彬卻稱申辦率有55.2%。

林彥甫批評，市府為了美化數字，未將「非設籍竹市」的青年戶數納入計算，根本是在欺騙大眾，搞不清楚真正的問題何在。

林彥甫指出，更多青年在竹市租屋遇到房東不給申請、不給設籍等問題，市府應更照顧這些青年，而非加碼補貼給已拿到中央租金補貼的青年，要求市府盡速提出完善居住政策，將在竹市就學、就業的青年納入協助對象，照顧活動人口。

竹市府都發處透過文字說明，新竹市112至113年度「新竹好好租新竹市青年租金加碼補貼」的對象及條件，需設籍並租屋於新竹市，家庭成員1人且未滿40歲，並未具有經濟或社會弱勢身分者。

都發處表示，竹市外來人口較多，原編列4000戶預算是依中央租金補貼計畫預估的青年人口數，其中包括在竹市就學或就業的青年，申請仍在持續進行中。

新竹 租金補貼 青年

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