桃園國際新創機器人節登場 1382隊27項、56組賽程較勁

桃園市副市長王明鉅今日下午出席2024桃園國際新創機器人節宣傳，並表示國際新創機器人節2018年首度辦理，感謝祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春大力支持，讓機器人節每年都有突破的發展，也期盼能持續擴大規模邀請更多國際好手同場競技，成為國際上重要的機器人盛會。

王明鉅指出，機器人已普遍在日常生活協助打掃、搬運等工作，市府推動的多項節日活動，機器人節最有機會在國際嶄露頭角，今日賽事舉行達明AI協作機器人示範賽，將呈現機器人可執行的精細作業，相信未來機器人將可做到更多超乎想像的事情，未來發展可期。

台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，祥儀基金會持續辦理機器人競賽活動，讓青年學子透過手動及程式設計，與國際的好手切磋交流，提供提升國家未來競爭力強大助力。祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春說，祥儀建立了AI人才交流平台，讓企業可以在短時間找到AI領域人才，不僅是機器人，在百工百業都有AI可協助甚至是改變的地方，盼能與桃園市府團隊共同努力，打造桃園成為智慧又安全的宜居城市。

經發局表示，桃園國際新創機器人節舉辦迄今，已累積逾20個國家、9755支國內外菁英隊伍參與，產業人才培育累計達2943人次。今年延續機器人產業跨域生活圈主題，包括迷宮機器人、自駕車創客賽、風力能源競賽等產業應用技能升級挑戰，更首度加入達明AI協作機器人示範賽，展現桃園以智能產業推展產創人培、低碳永續及跨域應用的智慧城市亮點。

經發局指出，本次機器人主題賽事類別包含產業應用、陸地競技、水上爭霸及創意挑戰等4大主軸項目，匯聚各地菁英隊伍同台競技，更號召國內外共計1382支競賽隊伍參與，競賽項目總計27項、56組賽程，賽事精彩可期，邀請市民朋友於9、10日蒞臨桃園巨蛋參與機器人應用的精彩盛會。

今日包括市議員張曉昀、陳美梅、金格卡司蒂菈樂園總經理林世閎、桃園觀光工廠促進發展協會理事長溫錦儀、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會理事長陳宏昇、財團法人精密機械研究發展中心副處長陳哲堅、財團法人金屬工業研究發展中心處長林崇田、世界客屬總會總會長邱鏡淳、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、財團法人中衛發展中心董事長謝明達等都出席。