網路世界的挑戰與迷思 知名網紅現身宣導抽好禮

桃園市青年局將於11月23日於元智大學舉辦「守護不迷網對談沙龍」，特別邀請網紅名人與專業講師一起探討當今網路世界的挑戰與迷思。活動亮點豐富，包含網紅及專家學者將親臨分享自身經驗，並與青年朋友共同討論網路安全議題，參與活動還有機會贏得Switch、AirPods Pro 2等好禮。

青年局表示，期盼透過輕鬆的對談沙龍，提升青年對媒體識別、網路法規及網紅崇拜等議題的認識，共同守護網路安全。

本次沙龍邀請台灣事實查核中心查核記者陳培煌、少年調查保護官吉靜如、知名網紅High咖邱志恒、知名網紅凱蒂老師，他們將針對如何分辨假消息、媒體資訊的判斷、網紅形象塑造與網路法規等熱門議題展開討論。透過現場分享，讓青年朋友更清楚網路世界中的機遇與挑戰，不迷網、不被誤導。現場也將播放與網紅洪維尼合作的特製宣導影片，透過短片加深對網路安全的理解。

青年局致力推動青年身心健康，此次為年度壓軸活動，特別準備豐厚的獎品，即日起至11月20日完成線上報名，即有機會獲得超商禮券300元，現場參加者更可參加加碼抽獎，包括Switch、AirPods Pro 2、FUJIFILM拍立得等獎項，活動將同步在青年局Facebook粉絲專頁直播，參與線上互動的朋友也有機會抽中精美好禮。