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議員批預算增卻四處雜草叢生 竹市：絕無怠惰

中央社／ 新竹市8日電

民進黨新竹議員楊玲宜今天說，今年竹市城市維護清潔費用增加，卻四處雜草叢生、未見市容變整潔，質疑市府利用加預算圖利廠商。竹市府城市行銷處表示，預算執行依規辦理，絕無行政怠惰與變相圖利廠商。

竹市議會今天舉行單位業務質詢，楊玲宜指出，新竹市今年度的城市維護清潔委辦費為新台幣2860萬元，養護費達1億756萬元，相關預算都比去年增加，卻仍四處可見髒亂惡臭、雜草叢生、樹枝未修剪，質疑「錢花去哪了？」

楊玲宜說，明明增編預算卻無法維持市容整潔，若不是行政怠惰、效率不彰，那就令人懷疑是透過增加預算方式圖利廠商，要求市府城銷處儘速召開內部檢討並追究責任。

此外，楊玲宜表示，民進黨新竹市議會黨團日前要求城銷處提供今年度活動標案之執行成效、預期目標分析、經費細項等資料，卻僅收到2頁書面資料草率帶過，凸顯市政螺絲鬆滿地，在剝削納稅人的錢、浪費公帑。

城市行銷處長嚴翊琦答詢表示，工作人員都很辛苦維護市容及環境整潔，預算執行皆依相關規定辦理，絕無行政怠惰與變相圖利廠商等情事，將會持續改進。

竹市府城銷處提供文字說明，關於觀光行銷活動預算資料，原本部分局處活動將於明年改由城銷處舉辦，因此有預算轉移，將再整理並向議員詳細說明。

新竹 楊玲宜 議員

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