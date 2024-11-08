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亞太資通訊科技應用獎東京揭曉 桃園獲2殊榮

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2024亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO DX AWARD)昨在日本東京揭曉，桃園市政府以「城市環境治理：AI環境污染辨識系統」、「智慧派遣、效率救援」2主題題獲健康技術獎與傑出技術組織獎肯定。圖／桃園市政府提供
2024亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO DX AWARD)昨在日本東京揭曉，桃園市政府以「城市環境治理：AI環境污染辨識系統」、「智慧派遣、效率救援」2主題題獲健康技術獎與傑出技術組織獎肯定。圖／桃園市政府提供

2024亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO DX AWARD)昨在日本東京揭曉，桃園市政府以「城市環境治理：AI環境污染辨識系統」及「智慧派遣、效率救援」為題，分別獲得健康技術獎與傑出技術組織獎肯定，副秘書長金志聿代表受獎，消息傳回國內，市府上下為之振奮。

亞太資通訊科技應用獎由亞太資訊服務業組織舉辦，24個會員經濟體包含台灣、日本、韓國、澳洲及紐西蘭等，共有1萬家軟體資服業者，產值達3500億美金，素有「資通訊界亞洲盃」美譽。

環保局「AI環境污染辨識系統」包含施工揚塵、機動車輛智慧偵測、判煙、水色、環境衛生、營建路污及改裝排氣管等辨識技術，協助推動空氣品質、河川水質、環境衛生及機車噪音稽查管制；消防局「智慧派遣」則能讓指揮官掌握人車出勤狀況與即時調度，實施後，災害搶救從出動到完成任務平均減少15分鐘。

金志聿表示，此次獲獎，代表桃園智慧城市施政成果再獲國際認同。有了清晰的施政目標，結合最新科技，可大幅提高效率，降低公務員負擔，這也是市府推動智慧桃園的核心理念。

2024亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO DX AWARD)昨在日本東京揭曉，桃園市政府以「城市環境治理：AI環境污染辨識系統」、「智慧派遣、效率救援」2主題題獲健康技術獎與傑出技術組織獎肯定。圖／桃園市政府提供
2024亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO DX AWARD)昨在日本東京揭曉，桃園市政府以「城市環境治理：AI環境污染辨識系統」、「智慧派遣、效率救援」2主題題獲健康技術獎與傑出技術組織獎肯定。圖／桃園市政府提供

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