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桃園大溪往返永寧捷運站公車排隊有爭議 交通局這樣說

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市公車路線710及710A路線為大溪區往返捷運永寧站的重要公車路線，不過有民眾抱怨2路線站點差別不大，卻被要求要分2邊排隊。圖／桃園市交通局提供
桃園市公車路線710及710A路線為大溪區往返捷運永寧站的重要公車路線，不過有民眾抱怨2路線站點差別不大，卻被要求要分2邊排隊。圖／桃園市交通局提供

桃園公車路線710及710A路線為大溪區往返捷運永寧站的重要公車路線，不過有民眾抱怨2路線站點差別不大，卻被要求要分2邊排隊，不過2班車的回程時間不固定，導致有時其中一班車來時，排在另班車的乘客需重新排隊，相當困擾。桃園市交通局回應，因2路線服務的乘客仍有差別，為避免民眾搭錯車，故調整為分流方式，會持續收集意見滾動式調整。

710路線行經員林路、埔頂路，終點在內柵，主要服務部分社區的居民，而710A路線有繞駛仁和路、永昌路等南興地區，終點僅在大溪站未到內柵，主要服務市區的民眾。

不過有民眾抱怨，從永寧捷運站回程的2班車，其實時間容易受車流，及上下班尖峰時間影響，導致回程時間有誤差，但亞通客運卻要求乘客需要分2條不同的路線排隊，但其實大部分要搭車的乘客，2條路線的站點大家都可以到，卻被要求分2邊排隊。

民眾說，有時候時間不一定，明明顯示710路線要進站了，進站的卻是710A，導致原本排在710路線的乘客，需要趕快換邊排隊，相當不便，應該是讓同一公車路線的乘客，都排在同一個位置，若有不同車輛的需求乘客，會互相禮讓，自行決定要搭乘哪個路線，希望相關單位可以改善。

交通局公共運輸科回應，2路線於大溪端走法及終點有所不同，搭乘的乘客自然也不太一樣。過去是710、710A合在一起排隊，但因大溪端路線行駛方式略有不同，為避免民眾搭錯車維護各個乘客權益，故調整為分流方式提高辨識度，在永寧端分成710、710A路線，後續將持續廣納意見，滾動式調整。

桃園市公車路線710及710A路線為大溪區往返捷運永寧站的重要公車路線，不過有民眾抱怨2路線站點差別不大，卻被要求要分2邊排隊。圖／桃園市交通局提供
桃園市公車路線710及710A路線為大溪區往返捷運永寧站的重要公車路線，不過有民眾抱怨2路線站點差別不大，卻被要求要分2邊排隊。圖／桃園市交通局提供

公車 捷運 桃園

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