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議員批清潔費暴增市容卻崩壞 竹市府：預算執行依法辦理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員楊玲宜指出，市容近2年來嚴重崩壞，不是環境髒亂惡臭就是雜草叢生。圖／議員楊玲宜提供
新竹市議員楊玲宜指出，市容近2年來嚴重崩壞，不是環境髒亂惡臭就是雜草叢生。圖／議員楊玲宜提供

新竹議員楊玲宜今在議會質詢時指出，市容近2年來嚴重崩壞，不是環境髒亂惡臭就是雜草叢生，今年維護清潔委辦費較去年增加900萬，編列養護費也高達1億756萬，卻看不到維護品質。市府則回應，預算執行上皆依法辦理。

楊玲宜表示，今年度有關維護清潔委辦費相較去年增加900萬，總計2860萬，編列養護費高達1億756萬元，相較去年增加3656萬元，換句話說，經費暴增，卻看不到市容維護的品質，「那麼錢到底花去哪了？」若不是行政效率不彰、行政怠惰，那根本就是透過增加預算方式、有圖利廠商之嫌。

楊玲宜另指出，民進黨團要求城銷處提供今年度2680活動標案之執行成效、預期目標分析、經費細項等資料，卻僅以2頁A4書面資料草率帶過，企圖矇混議員們索資，1頁說明值1340萬，2頁總值2680萬元，誇張離譜行徑，凸顯在前市長高虹安涉貪停職後，市政螺絲鬆滿地，甚至把新竹納稅人當盤子，極盡剝削、浪費公帑。

新竹市城銷處表示，觀光管理的清潔委辦費，市府去年環境清潔預算編列1960萬，因割草量增大，故採用動二方式辦理追加500萬及環境清潔由其他科目勻支400萬元，為維護市容環境品質，故於今年編足為2860萬元。

城銷處指出，針對綠美化工程，市府於今年度新增通學步道600萬元、水電工程開口契約1400萬元，及加強道路喬木灌木修剪量能約1500萬元，故相較去年度增加進行設施維護。此外，在預算執行上，皆依政府採購法相關規定辦理，絕無議員所質疑圖利廠商之情事。

針對明年度觀光行銷推廣及主題活動，城銷處表示，明年活動除延續既有的節慶活動，更新增辦理春遊活動、水上活動、市集活動以及與國際圖像IP結合的觀光推廣活動，預計較今年增加2倍的活動場次。

城銷處強調，期望藉由辦理多元類型的活動，讓所有市民朋友都能參與，一方面也能促進經濟效益，吸引更多國內外的遊客，帶動住宿、餐飲、零售等產業的發展，同時也提升城市形象，透過豐富的觀光活動，讓遊客們更認識新竹的在地特色。

新竹市議員楊玲宜指出，市容近2年來嚴重崩壞，今年維護清潔委辦費較去年增加900萬，編列養護費也高達1億756萬，卻看不到維護品質。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員楊玲宜指出，市容近2年來嚴重崩壞，今年維護清潔委辦費較去年增加900萬，編列養護費也高達1億756萬，卻看不到維護品質。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員楊玲宜指出，市容近2年來嚴重崩壞，不是環境髒亂惡臭就是雜草叢生。圖／議員楊玲宜提供
新竹市議員楊玲宜指出，市容近2年來嚴重崩壞，不是環境髒亂惡臭就是雜草叢生。圖／議員楊玲宜提供

新竹 楊玲宜 議員

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