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苗栗縣長鍾東錦稱做好準備迎接大矽谷 但須新建水庫解決用水問題

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
邱毓興質詢，9月30日行政院正式核定了苗栗縣大矽谷計畫，究竟頭份市、竹南鎮及後龍鎮的用地範圍到底確定了沒？許多鄉親關心用地範圍。記者吳傑沐／攝影
邱毓興質詢，9月30日行政院正式核定了苗栗縣大矽谷計畫，究竟頭份市、竹南鎮及後龍鎮的用地範圍到底確定了沒？許多鄉親關心用地範圍。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣議會第4次縣政總質詢今上午首日登場，議程安排三位民進黨籍議員徐曉菁、翁杰、邱毓興聯合質詢，其中有關縣民相當關切的大矽谷計畫，鍾東錦表示，縣府將做好萬全準備，備妥充足的水電，迎接大矽谷的到來。

邱毓興質詢，9月30日行政院正式核定了苗栗縣大矽谷計畫，究竟頭份市、竹南鎮及後龍鎮的用地範圍到底確定了沒？許多鄉親關心用地範圍。

工商發展處長詹彩蘋表示，目前的用地範圍還不是確定的，因頭份等3個案子目前都在進行可行性估，也在做異議地主意願調查，初步規畫頭份市是330公頃，大約是頭份交流道的東西兩側，屬特定都市計劃區的農業區。

還有是竹南科學園區東側，有35公頃也是都市計畫區的農業區；竹南部分是300公頃，是以公益路以西，然後竹南工業區以北，屬一般農業區，竹南工業區以北的是國有土地農牧用地。至於後龍，是大山交流道周邊的國有用地及一些私有地，大致範圍都已經確定了。

邱毓興接著詢問大矽谷用水問題。縣長鍾東錦表示，目前自來水公司施作鯉魚潭水庫南水北送工程，預計明年底可以完工，這項計畫每天可以增加12萬噸用水，但是大矽谷計畫真的落實了，這12萬噸用水可能也不夠，必須要找新水源來解決用水問題。他並表達贊成興建天花湖水庫，因據他了解天花湖水庫如果完成，可有5000萬噸蓄水量，每天可以供應苗栗縣10萬噸用水。

天花湖水庫興建究竟有無跟水利署討論過？鍾東錦則表示，曾與水利署討論過天花湖水庫，他一直贊成天花湖興建，也認為蓋水庫只有好處沒有壞處，尤其是竹南鎮及頭份市在3年多前，曾經因遇過大旱用水供5停2，其實他認為鯉魚潭水庫南水北送是沒什麼用的，只是因為台積電要用，如果永和山水庫沒水時，鯉魚潭水庫也會差不多，因為兩個集水區是接近的。

鍾東錦表示，天花湖水庫可以當做備用水庫，當年大旱時，科學園區的廠商買水是一噸近9百元，自來水公司供水是一噸12元，由此可見水價差距空間，苗栗縣有那麼多水多提供給台中、新竹使用，他認為應該提高水庫回饋金給水庫所在鄉鎮，這才是公平正義。

鍾東錦強調，要落實大矽谷計畫，就要備妥充足的水電，能供應給廠商，甚至基地開建的尾端，也要協助廢棄土方的棄置，要有適當的地點，還有將來工廠生產時的事業廢棄物及空屋的處理，各方面都要有萬全準備，迎接大矽谷的到來。

鍾東錦強調，要落實大矽谷計畫，就要備妥充足的水電，能供應給廠商，還有其他各方面都要有萬全準備，迎接大矽谷的到來。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦強調，要落實大矽谷計畫，就要備妥充足的水電，能供應給廠商，還有其他各方面都要有萬全準備，迎接大矽谷的到來。記者吳傑沐／攝影

水庫 矽谷 鍾東錦

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