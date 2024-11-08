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斥資1.9億元 苗縣三義鄉殯儀館今舉辦動土典禮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
三義鄉殯儀館興建工程今天上午舉行開工動土典禮，工程總經費1.9億，工期預計15個月。圖／苗栗縣政府提供
三義鄉殯儀館興建工程今天上午舉行開工動土典禮，工程總經費1.9億，工期預計15個月。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣三義鄉殯儀館興建工程今天上午舉行開工動土典禮，基地位於三義鄉第一公墓懷親堂下方，工程總經費1.9億，工期預計15個月；鄉長呂明忠表示，殯儀館完工後將有助於解決鄉親目前須至外地治喪、舟車勞頓之苦，也感謝各界協助，讓工程順利進行。

三義鄉公所指出，三義鄉殯儀館歷經4年籌備，完成興辦事業計畫核定，在立委陳超明協助下，爭取到內政部8千600餘萬元補助款，同時獲縣府2千萬元補助，公所自籌近1億元配合款，期間各村村長和當地居民也大力支持，期盼未來殯儀館落成後，為治喪家屬提供完備的空間為親人善終，也讓往生者在人生的最後一哩路能更圓滿。

新建的三義鄉殯儀館總樓地板面積約3千711平方公尺，為地上三層建築，一樓冷凍室共有24屜冰櫃，另設大體處理設施、緊急供電設施、消毒設施、廢汙水處理設施、電信室、豎靈區、法醫室、檢察官偵訊室、解剖室、悲傷輔導室、服務中心及友善廁所；二樓為獨立靈堂6間、停柩室6間、家屬休息室、廁所及垃圾集散室；三樓則為乙級禮廳1間、丙級禮廳3間及廁所，每層樓均設有停車空間，全區共設有82格汽車位、47格機車位。

呂明忠表示，隨著社會結構改變，以及都市化的發展，民眾利用殯儀館辦理喪事的需求逐漸上升，因此在殯葬文化更須加強，為館舍建置良好的空間規畫和內部軟硬體設備，希望能給遺屬更合適的環境，陪伴往生者走完人生最後一程。

三義鄉新建殯儀館基地位於鄉內第一公墓懷親堂下方，工期預計15個月，完工後將有助於解決鄉親目前須至外地治喪、舟車勞頓之苦。圖／苗栗縣政府提供
三義鄉新建殯儀館基地位於鄉內第一公墓懷親堂下方，工期預計15個月，完工後將有助於解決鄉親目前須至外地治喪、舟車勞頓之苦。圖／苗栗縣政府提供

人生 廁所 殯儀館

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