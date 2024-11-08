多縣市凍卵補助 中市議員呼籲跟進鼓勵生育

台灣高齡產婦比例持續攀升，內政部2023年人口統計，我國女性生育平均年齡提升到32.44歲，第一胎平均年齡為31.5歲，且35歲以上生育者超過三成。國民黨台中市議員邱愛珊呼籲中市府跟進各縣市推動凍卵補助政策，藉此提升台中生育意願。衛生局表示，中央正規劃醫療性罹癌患者凍卵補助。

邱愛珊指出，生活成本上升、經濟壓力、女性自主意識增強等原因，造成晚婚、延遲生育的因素，她去年提案建議要求市府跟進桃園、新竹等，對適齡女性提供凍卵補助；一年過去，苗栗、雲林縣都陸續跟進，台南研議中，台中卻遲遲未見有什麼動作。

衛生局長曾梓展說，不少議在環衛委員會經提及凍卵補助，但中央國健署態度仍傾向鼓勵適婚(孕)女性儘早生育，避免因生育延遲影響胚胎品質，曾梓展說，會研議此政策的可行性；另目前國健署表示，正研擬「醫療性凍卵」補助，優先規劃補助乳癌患者，最快年底預告、明年元旦上路。

邱愛珊建議市府在短期內若無法全面實行凍卵補助，可先考慮推行「25至40歲凍卵檢測費用補助」，讓女性可用更低成本了解卵子健康情況，進一步考量是否選擇凍卵。

邱愛珊說，面對無法逆轉的晚婚遲育趨勢，政府應積極提供更有力的生育政策，建議台中市府採漸進式方式完善凍卵補助政策，討論補助條件和金額上限，提供市民在合適時間獲得生育保障，維持生育選擇的彈性和人口結構的穩定。