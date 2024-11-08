快訊

Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

桃園大坑溪成泡泡河 環保局摸黑稽查揪出違規業者

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園環保局稽查大坑溪汙染找到汙染源。圖／環保局提供
桃園環保局稽查大坑溪汙染找到汙染源。圖／環保局提供

桃園環保局汙染監控中心昨日接獲民眾陳情，指龜山區大坑溪出現大量泡沫，稽查員到場見有泡沫自上游流下，於是往上游分頭巡查複雜的水路，發現有2家洗衣業者違規排廢水，測得pH為9.6以及排放水溫高達77.2°C，違反水汙染防治法當場告發，並限期改善。

環保局表示，接獲民眾通報後，稽查人員於龜山區南祥橋下游發現大量白色泡沫，隨即會同吉祥里游建忠里長至現場勘查，然現場泡沫已消散許多，因時已近傍晚，稽查人員只能摸黑循線沿水路往上游查，分別發現欣沂公司自大門旁排放口排放廢水，現場檢測pH值9.6，水質酸鹼度偏高未符合放流水標準（6至9）。

另查潔新洗衣公司，發現該廠區有PVC管排放廢水，稽查人員現場檢測排廢水pH為9.0、水溫高達77.2°C，水色呈微白灰色為鍋爐廢水，但是鍋爐管線未登載於水汙染防治許可證內，就直接排放鍋爐廢水至廠外溝渠，兩家業者皆違反水汙染防治法相關規定告發。

環保局指出，針對近期大坑溪時有汙染案件發生，已安排人力並結合科技執法設備加強該流域汙染預防與稽查，業者切勿心存僥，如有汙染環境行為，環保局必開罰絕不寬貸。民眾若發現水汙染或其他環境汙染，歡迎利用1999市政服務專線提供線索，環保局將快速派員處理。

桃園 水質 環保局

延伸閱讀

桃園女學生搭公車打瞌睡！遭後座癡漢偷摸嚇醒...下車才報警

影／台南爐碴27萬噸未清...表面水呈強鹼 今會勘採樣送檢

桃園大坑溪成泡泡河...洗衣業者偷排廢水 最高恐罰2千萬

對同校女師三度摸腿襲胸又摸屁屁 桃園某國中狼師下場曝

相關新聞

桃園大坑溪成泡泡河 環保局摸黑稽查揪出違規業者

桃園市環保局汙染監控中心昨日接獲民眾陳情，指龜山區大坑溪出現大量泡沫，稽查員到場見有泡沫自上游流下，於是往上游分頭巡查複...

斥資1.9億元 苗縣三義鄉殯儀館今舉辦動土典禮

苗栗縣三義鄉殯儀館興建工程今天上午舉行開工動土典禮，基地位於三義鄉第一公墓懷親堂下方，工程總經費1.9億，工期預計15個...

多縣市凍卵補助 中市議員呼籲跟進鼓勵生育

台灣高齡產婦比例持續攀升，內政部2023年人口統計，我國女性生育平均年齡提升到32.44歲，第一胎平均年齡為31.5歲，...

影／「總統救命啊」桃園 航空城住戶批政府不辦徵收：把我們當賤民

桃園市政府和交通部辦理航空城開發案，大園區東隆凱悅、光明社區和過田、崁下聚落因為少部分反對徵收，內政部都委會2020年9...

苗縣賽夏族巴斯達隘祭典14日登場 交通資訊看這裡

二年一度的賽夏族「巴斯達隘」祭典，將從11月14日起連三天在苗栗縣南庄鄉東河村的向天湖舉行，該祭典不僅南庄鄉、獅潭鄉及新...

城市裡的客家農村古厝 竹北東平問禮堂動工修復

位於竹北高鐵特區的竹北東平問禮堂已有90年歷史，因保留了傳統客家農村伙房建築樣式，成為新竹縣文化局計畫修復的歷史建築之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。