桃園大坑溪成泡泡河 環保局摸黑稽查揪出違規業者

桃園市環保局汙染監控中心昨日接獲民眾陳情，指龜山區大坑溪出現大量泡沫，稽查員到場見有泡沫自上游流下，於是往上游分頭巡查複雜的水路，發現有2家洗衣業者違規排廢水，測得pH為9.6以及排放水溫高達77.2°C，違反水汙染防治法當場告發，並限期改善。

環保局表示，接獲民眾通報後，稽查人員於龜山區南祥橋下游發現大量白色泡沫，隨即會同吉祥里游建忠里長至現場勘查，然現場泡沫已消散許多，因時已近傍晚，稽查人員只能摸黑循線沿水路往上游查，分別發現欣沂公司自大門旁排放口排放廢水，現場檢測pH值9.6，水質酸鹼度偏高未符合放流水標準（6至9）。

另查潔新洗衣公司，發現該廠區有PVC管排放廢水，稽查人員現場檢測排廢水pH為9.0、水溫高達77.2°C，水色呈微白灰色為鍋爐廢水，但是鍋爐管線未登載於水汙染防治許可證內，就直接排放鍋爐廢水至廠外溝渠，兩家業者皆違反水汙染防治法相關規定告發。

環保局指出，針對近期大坑溪時有汙染案件發生，已安排人力並結合科技執法設備加強該流域汙染預防與稽查，業者切勿心存僥，如有汙染環境行為，環保局必開罰絕不寬貸。民眾若發現水汙染或其他環境汙染，歡迎利用1999市政服務專線提供線索，環保局將快速派員處理。