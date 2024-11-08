影／「總統救命啊」桃園 航空城住戶批政府不辦徵收：把我們當賤民

桃園市政府和交通部辦理航空城開發案，大園區東隆凱悅、光明社區和過田、崁下聚落因為少部分反對徵收，內政部都委會2020年982次會決議剔除，如果要再納入必須同一基地主全數同意，引起同意徵收的民眾抗議，約150戶陳情多年才獲中央同意辦理都市計畫變更，但是否能徵收，還需視內政部都委會日後審議結果。

國土署城鄉發展分署依據陳情，辦理變更航空城大園區上述地點的都市計畫變更，目前在公展期間，今天上午在航空城聯合服務中心辦公展說明會，願意納入徵收的地主、住戶到現場陳情、發言要求徵收，城鄉發展分署表示會彙整意見送內政部都委會審議。

說明會開始前，陳情的民眾在會場外聚集，高喊「我們要徵收」、「剔除不公平」、「真的要我們哭、要我們死才有人理嗎」，也製作「總統救命啊」等看板，要求中央「不要把我們當賤民」，光明社區住戶3位代表穿上黑袍掛上看板，高喊要徵收，還用雞蛋往身上的看板砸，抨擊這些年的陳情政府不理會，不聽百姓心聲、不管死活。

議員徐其萬擔任陳情總指揮，他表示，桃園國際機場第3跑道日後完工，是墊高海拔13至14公尺的跑道，現有的第2跑道海拔18公尺，東隆凱悅社區最高不過8公尺地勢相對低很多，政府口口聲聲說會做排水設施，但是遇豪大雨的時候不敢保證不淹水。另外，第3跑道靠近社區，有60分貝噪音、恐攻等問題，現在航空城施工有汙染、淹水問題，以後完工第3跑道啟用，這裡飛機起降頻繁環境會更惡劣，現在竹圍鬧區就剩這3個聚落，留下來會有在機場管制區內的虞慮，要持通行證才能出入，政府一定要安置，讓民眾遷離惡劣的環境。

議員游吾和指出，東隆凱悅有43戶，其中37戶同意被徵收，比率高達86%，陳情少說有6年，政府原先一直不理，內政部都委會第982次會議要求百分百的地主同意才徵收，等於比照危樓，哪有這種道理？會害死百姓。徐其萬也批982會議百分百同意的決議荒誕，政府哪一次的徵收工作百分百的地主都同意？航空城開發案當年做民調也沒有百分百同意。

前里長鄭清木是陳情行動副總指揮，他批內政部都委會982次會議的決議有瑕疵，會議決議不是聖旨，可以改變。他幫東隆凱悅住戶算過，如果用一坪換一坪，鄰近已徵收的公寓條件比東隆凱悅差，用領到拆遷補償和獎勵金夠支付政府提供的安置住宅，不用另外負擔，東隆凱悅更沒問題。還有，光明社區145戶都是透天厝，有102戶原意被徵收，12戶不同意，其他是無人居住又聯絡不到人的住戶，因為土地產權都是獨立的，徵收作業會比較簡單，過田和崁下的情況和光明社區一樣。

游吾和提醒，陳情的民眾有約150戶，政府要注意目前還未分配的安置住宅、街廓已經開始受理第2波申請，往後還有多的住宅、街廓能否滿足像東隆凱悅這類陳情案需求，要特別注意。

民航局機場工程中心主任簡龍鳳表示，此案是土地所有權人陳情納入區段徵收範圍，按內政部都委會2020年第982次會議決議文，要所有地主同意，再提送城鄉發展分署循都市計畫程序送內政部都委會審議，依照土徵條例辦理。今天公展說明會，所有發言都會都尊重也會內政部都委會審議；是否可以部分留部分納入徵收，仍需視內政部都委會審議結果。