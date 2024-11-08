苗縣賽夏族巴斯達隘祭典14日登場 交通資訊看這裡

二年一度的賽夏族「巴斯達隘」祭典，將從11月14日起連三天在苗栗縣南庄鄉東河村的向天湖舉行，該祭典不僅南庄鄉、獅潭鄉及新竹縣五峰鄉的賽夏族人參與，歷年祭典也吸引大量遊客上山體驗，轄區警方預計投入150人力執行周邊交通管制措施，請遊客注意。

「巴斯達隘」又稱為「矮人祭」、「矮靈祭」，是賽夏族全族參與的重要傳統祭儀，每兩年舉辦一次、每十年舉行大祭，因賽夏族人分散在苗栗南庄、新竹五峰，因此區分為南群、北群兩個祭團，南群祭典習慣上比北群早一天。

苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會指出，為了方便遊客上山，活動期間由幸福巴士辦理收費接駁事宜，設有全家便利商店南庄桂花園店前、東河櫸木餐廳前及向天湖牌樓3處接駁站提供遊客搭乘。

停車部分，則提供南庄地區（公有及私人）停車場計497個車位，東河地區（吊橋下及櫸木餐廳前）停車場計350個車位；另向天湖停車場（約800個小型車車位）是開放當地族人及貴賓使用，遊客無通行證者請搭乘接駁車前往。

頭份警分局表示，為有效管制活動期間交通流量及停車秩序，全天候於中加拉灣、向天湖牌樓及會場入口實施交通管制，並派員由全家便利商店南庄桂花園店前至祭典會場周邊沿線巡邏；另於中加拉灣及會場分別設置管制站及臨時指揮所，供民眾諮詢；預計活動期間投入警力、義交、義警及巡守隊人員達150人，共同執行交管勤務。