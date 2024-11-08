城市裡的客家農村古厝 竹北東平問禮堂動工修復

位於竹北高鐵特區的竹北東平問禮堂已有90年歷史，因保留了傳統客家農村伙房建築樣式，成為新竹縣文化局計畫修復的歷史建築之一，修復及再利用工程今天終於動工，預計2026年中旬就能修復，未來將作為都市民眾認識傳統客家文化的景點，並規畫提供客機輕食料理。

新竹縣文化局表示，東平問禮堂是竹北在地林氏家族的祖厝，1998年高鐵興建啟動徵收後，因建築物完整且具特色而被保留，為少數竹北高鐵特定區內的保留建築物，並在2007年登錄為新竹縣歷史建築。

問禮堂建於1934年，原為一堂一橫格局，1939年增建為現有一堂三橫屋的格局，1949年因分家，再次增改成為現今規模。建築屋面屬於五虎下山形態，並有圍牆區隔內外，院內2株桂花樹，極具特色，屋前原有大面積禾埕，作為曬穀場。

東平問禮堂修復再利用工程今天上午動工，新竹縣長楊文科親自出席開工。他表示，東平問禮堂就位於高鐵特區內，周邊都是密集的住宅大樓，因此如何再利用，也徵詢周邊大樓住戶意見，希望未來問禮堂能成為城市中的休閒角落，讓民眾能認識傳統客家農村生活。

林氏家族代表、東平里長林顥峰指出，問禮堂從1934年興建以來，陪伴林家人見證了竹北的發展，過去問禮堂周邊都是一望無際的稻田，還有清澈的小溪在後面流過，甚至種過洋菇，他從小就生活在此，還曾經歷葛樂禮颱風造成的頭前溪潰堤，許多回憶都在這發生，如今雖然周邊已建起高樓大廈，但非常欣慰能保留這處祖厝。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，竹北東平問禮堂修復工程前年底獲文化部核定補助辦理，總經費3000萬元，採2期工程進行，第一期一堂二橫建築本體的修復工程預計2026年7月完工，第二期工程則是規畫再利用及周邊景觀再造。 已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影 已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影 已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影