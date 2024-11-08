快訊

賴清德出訪過境美國本土？拜川交接期「理想」不易成真

熱帶擾動排排站 粉專：下周有機會再生成1至2個颱風

澳航波音客機疑引擎故障突爆炸！雪梨機場起火濃煙直竄

聽新聞
0:00 / 0:00

城市裡的客家農村古厝 竹北東平問禮堂動工修復

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影
已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影

位於竹北高鐵特區的竹北東平問禮堂已有90年歷史，因保留了傳統客家農村伙房建築樣式，成為新竹縣文化局計畫修復的歷史建築之一，修復及再利用工程今天終於動工，預計2026年中旬就能修復，未來將作為都市民眾認識傳統客家文化的景點，並規畫提供客機輕食料理。

新竹縣文化局表示，東平問禮堂是竹北在地林氏家族的祖厝，1998年高鐵興建啟動徵收後，因建築物完整且具特色而被保留，為少數竹北高鐵特定區內的保留建築物，並在2007年登錄為新竹縣歷史建築。

問禮堂建於1934年，原為一堂一橫格局，1939年增建為現有一堂三橫屋的格局，1949年因分家，再次增改成為現今規模。建築屋面屬於五虎下山形態，並有圍牆區隔內外，院內2株桂花樹，極具特色，屋前原有大面積禾埕，作為曬穀場。

東平問禮堂修復再利用工程今天上午動工，新竹縣長楊文科親自出席開工。他表示，東平問禮堂就位於高鐵特區內，周邊都是密集的住宅大樓，因此如何再利用，也徵詢周邊大樓住戶意見，希望未來問禮堂能成為城市中的休閒角落，讓民眾能認識傳統客家農村生活。

林氏家族代表、東平里長林顥峰指出，問禮堂從1934年興建以來，陪伴林家人見證了竹北的發展，過去問禮堂周邊都是一望無際的稻田，還有清澈的小溪在後面流過，甚至種過洋菇，他從小就生活在此，還曾經歷葛樂禮颱風造成的頭前溪潰堤，許多回憶都在這發生，如今雖然周邊已建起高樓大廈，但非常欣慰能保留這處祖厝。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，竹北東平問禮堂修復工程前年底獲文化部核定補助辦理，總經費3000萬元，採2期工程進行，第一期一堂二橫建築本體的修復工程預計2026年7月完工，第二期工程則是規畫再利用及周邊景觀再造。

已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影
已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影
已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影
已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影
已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影
已有90年歷史的東平問禮堂具傳統客家建築特色，是少數在竹北高鐵特區徵收時保留的歷史建築。記者巫鴻瑋／攝影

竹北東平問禮堂修復工程動工，預計2026年完成修復。記者巫鴻瑋／攝影
竹北東平問禮堂修復工程動工，預計2026年完成修復。記者巫鴻瑋／攝影

歷史建築 竹北

延伸閱讀

竹北天坑建案停擺一年多 新竹縣府尚未放行豐邑復工

議員指竹北未提殯葬案 鄭朝方：應從大新竹審視

2024台南客家藝術節 豆子劇團「搗蛋王子」演出於善化登場

竹縣褒忠路將拓寬一倍寬度 紓解竹北往新埔、湖口塞車

相關新聞

城市裡的客家農村古厝 竹北東平問禮堂動工修復

位於竹北高鐵特區的竹北東平問禮堂已有90年歷史，因保留了傳統客家農村伙房建築樣式，成為新竹縣文化局計畫修復的歷史建築之一...

竹市興建8座停車場僅1座啟用 議員質疑「還要等多久?」

新竹市議會國民黨團昨天在市議會業務質詢指出，市府興建多個新停車場，但至今幾乎都未啟用，質疑「還要等多久？」新竹市政府也說...

說好2021年完工...香山運動館現進度92.9% 終迎竣工倒數

新竹市政府2022年新建香山綜合休閒運動館，但市議員陳啟源質詢時指出，原預計2021年底完工，現在都已2024年，工程實...

生父繼母為出氣 要少女背「壞」名

桃園市議員黃敬平昨爆料桃園1名國中女特教生，竟遭生父和繼母改名，名字最後1字被改成「壞」，繼母嗆「要讓她背著壞名到成年」...

專家教戰／生母打人格權官司 幫女改回原名

桃園特教女國中生遭生父和繼母改名，親子和法律專家獲悉認為太離譜，毫不尊重孩子意願，直言法規有漏洞，其生母若希望替女兒討公...

無廠商投標、找不到場地 桃市跨年晚會傳陷困境

多個縣市開始籌辦跨年晚會，但桃園市傳出無廠商願意投標，甚至找不到活動場地，有民代要求晚會不能延，更不能停辦，市長張善政昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。